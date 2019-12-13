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المشغلون الروس لشبكات الهواتف الخلوية يتفقون على تطبيق 5G في روسيا

المشغلون الروس لشبكات الهواتف الخلوية يتفقون على تطبيق 5G في روسيا
http://almnatiq.net/?p=809474
المناطق_وكالات

اتفق 4 عمالقة للاتصال الخليوي الروسي “إم تي إس”، “ميغافون”، “فيمبلكوم”، “روس تيليكوم” على أن توقيع مذكرة تفاهم نهاية العام الجاري

وذلك بشأن استحداث مؤسسة مشتركة تعمل على تطوير شبكات وتقنيات 5G في روسيا

وقال رئيس شركة “فيمبلكوم”، فاسيل لاتسانيتش،” لا استبعد أن توقع تلك الاتفاقية عما قريب، ما سيجعلنا نتعاون بالفعل ونقدم اقتراحاتنا إلى الحكومة بغية تغطية البلاد بشبكات 5G وتطوير صناعة تقنياتها

وأعاد إلى الأذهان أن المقصود بالأمر هو مجال ترددات C التي تتراوح بين 3.4 و 8 هيغاهرتز

فيما رفض ، فاسيل لاتسانيتش، ذكر موعد لتوقيع الاتفاقية، مشيرا إلى أن الترددات المذكورة تعود إلى مسؤولية الحكومة والقوات المسلحة

يذكر أن موقع kp.ru كان قد أفاد بتقرير رفعه نائب رئيس الوزراء الروسي، مكسيم أكيموف، إلى رئيس الدولة فلاديمير بوتين الذي كلف بعد اطلاعه على التقرير من يهمه الأمر بأن يؤمن الإنترنت فائق الدقة على الأراضي الروسية كلها

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