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«الجمعان»: عدم استقرار مناخي على المنطقة الشرقية ووسط المملكة

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«الجمعان»: عدم استقرار مناخي على المنطقة الشرقية ووسط المملكة

«الجمعان»: عدم استقرار مناخي على المنطقة الشرقية ووسط المملكة
http://almnatiq.net/?p=809478
المناطق_الرياض

توقّع الباحث في الأرصاد، تركي الجمعان، حالة من عدم الاستقرار الجوي على وسط المملكة والمنطقة الشرقية خلال الساعات القادمة، مشيرًا إلى قدوم منخفض جوي قوي بعد أيام

وقال الجمعان -عبر حسابه بموقع التواصل تويتر- أن المنطقة تتأثر بنوع من الاضطرابات الجوية القوية التي تعمل على نشوء حالة من عدم الاستقرار الجوي تأخذ شكل الهطول الغزير

وأشار الجمعان إلى أن مناطق من وسط المملكة ستتأثر بحالة مطرية غزيرة تنتقل خلال الساعات القادمة نحو المنطقة الشرقية، مضيفًا أنه بعد تلك الحالة المطرية سنستقبل منخفضًا جويًّا قويًّا، ولكنه سيدوم فترة طويلة

وحول أمطار اليوم، ذكر عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق، أن هناك سحبًا ماطرة على المنطقة الشرقية في السعودية والبحرين وشمال قطر. مضيفًا أن السحب الماطرة على الشرقية ستكون جهة الجبيل وراس تنورة والقطيف والدمام

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعت -في تقريرها عن حالة الطقس لليوم الجمعة- هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق: الشرقية والرياض والقصيم

وكذلك على مناطق: نجران وجازان وعسير والباحة ومكة المكرمة تشمل الأجزاء الساحلية

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