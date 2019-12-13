لأول مرة في المملكة…ويشارك فيها 108 لاعبات ويتابعها 340 مليون مشاهد

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تتأهب المملكة العربية السعودية لإقامة بطولة سعودية للجولف للسيدات لأول مرة في تاريخ رياضة الجولف السعودية، حيث سينضم هذا الحدث الرياضي الجديد إلى الجولة الأوروبية لجولف السيدات بجوائز مالية تبلغ مليون دولار أمريكي، خلال الفترة من 19 إلى 22 مارس 2020 القادم في ملاعب نادي رويال جرينز بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية في محافظة جدة. ويأتي هذا الحدث الرياضي الدولي المرتقب في رياضة الجولف بالتعاون مع الاتحاد السعودي للجولف وشركة “جولف السعودية”، وذلك مواكبةً لبرامج ومبادرات رؤية 2030.

وسيتم بث البطولة التي ستقام بنظام 72 حفرة، على الصعيد المحلي وإلى أكثر من 340 مليون مشاهد في أكثر من 55 دولة حول العالم، بما يسهم في تكوين جيل جديد من لاعبات ولاعبي الجولف في السعودية، حيث تضم البطولة 108 لاعبةً محترفة يتنافسن على لقب البطولة وجوائزها المالية البالغة مليون دولار أمريكي، كأحد أغلى البطولات في روزنامة الجولة الأوروبية لجولف السيدات.

وبمناسبة استضافة المملكة العربية السعودية لهذا الحدث العالمي لأول مرة وتحقيق سابقة على الصعيد الرياضي، قال معالي الأستاذ ياسر الرميان رئيس الاتحاد السعودي للجولف: “يسعدنا أن ندشن التاريخ بإقامة بطولة السعودية للسيدات للمرة الأولى في شهر مارس المقبل، وأتمنى أن تنجح هذه البطولة في إلهام العديد من السيدات لممارسة هذه الرياضة وتعزيز اهتمامهن في هذه اللعبة العظيمة، ونرحب بجميع اللاعبات اللواتي سيحضرن إلى المملكة ونتمنى للجميع خوض تجربة مميزة في دولتنا الخلابة”.

ويحتضن الحدث الذي يعد من أغلى البطولات على روزنامة الجولة الأوروبية لجولف السيدات، نادي رويال جرينز جولف وكانتري كلوب في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، وهو المطل على منظر بانورامي ساحر على شواطئ البحر الأحمر الذي يشكل خلفية رائعة له، كما أن الملعب يستضيف بطولة السعودية الدولية بدعم من “سوفت بانك” للاستشارات الاستثمارية، والتي يعود إليها داستن جونسون نجم البطولات الكبرى، للدفاع عن اللقب الذي حققه العام الماضي، وذلك في شهر يناير المقبل.

في حين، أشادت السيدة أليكساندرا آرماس، المدير التنفيذي للجولة الأوروبية لجولف السيدات، بإطلاق هذا الحدث التاريخي في السعودية، وقالت: “إنني متحمسة للغاية بالإعلان عن هذه البطولة، ومن دواعي الفخر للجولة أن تكون جزء من صناعة التاريخ كأول حدث رياضي للاعبات محترفات يقام في المملكة العربية السعودية”، وأكدت بأن “بطولة السعودية للسيدات ستكون فرصة مثيرة للجميع في الجولة الأوروبية لجولف السيدات ومع رؤية المستوى الراقي بطولة السعودية الدولية، فإنني على ثقة بأن البطولة المقبلة ستكون تجربة رائعة للاعباتنا”.

وإلى جانب الإعلان عن الحدث التاريخي، فإن “جولف السعودية” أعلنت إنها تعمل مع عدد من نجمات الجولة الأوروبية لجولف السيدات من أجل ترويج الجولف للجماهير المحلية وتعزيز الانتباه نحو “برنامج تطوير الجولف السعودي” وعروض سياحة الجولف الدولية، وهؤلاء اللاعبات، هن: كارلي بوث، آمي بولدين وراتشيلروموند من بريطانيا، وكاميليا لينارث وإيزابيلا ديليرت من السويد، وكل لاعبة سترتدي شعار “جولف السعودية” كسفيرة للبرنامج.

بينما تحدثت، كارلي بوث، سفيرة جولف السعودية والمتوجة بثلاث ألقاب في الجولة الأوروبية، مع تأكيدها المشاركة في بطولة السعودية للسيدات، وقالت: “أتطلع أن أكون جزء من التاريخ إلى جانب اللاعبات الآخريات في الجولة، وبالطبع اللعب في ملعب رويال جرينز، وسبق لي زيارة المملكة في عدة مناسبات وكنت محظوظة بقضاء بوقت كافٍ في تعليم السيدات والفتيات السعوديات كيفية لعب الجولف اللواتي كن متحمسات للغاية، ومتأكدة أن رؤيتهم لمنافسات اللاعبات المحترفات على أرض دولتهم، سيساهم في إلهامهن من أجل ممارسة هذه اللعبة والسعي لتحقيق لتحقيق أحلامهن”.

سيبرز الحدث الذي يقام في 2020، الطبيعة التي تزخر بها المملكة العربية السعودية، وأيضاً منح الأولوية في البلاد لزيادة ممارسة الجولف بشكل كبير في السنوات المقبلة. إن المملكة تتمتع بالفعل بسجل حافل حينما يتعلق الأمر بتنظيم فعاليات رياضية رفيعة المستوى، منها أحداث كبرى لكرة القدم، الملاكمة، رياضة المحركات والفروسية.