الكشف عن ملفات دعوى ضد عدد من المتهمين بينهم طيار ورجل أعمال في قضايا غسل أموال بالمملكة

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ذكرت صحيفة محلية أن بنوك محلية رفعت بلاغات إلى وحدة التحريات المالية بوزارة الداخلية عن حسابات مصرفية مشبوهة جرى فيها إيداع مبالغ كبيرة وتداولت مبالغ مجهولة المصدر وكشف ذلك عن عمليات غسل أموال واحتيال مالي. فيما تسلمت محكمة جدة الجزائية ملف الدعوى لعدد من المتهمين للنظر فيها .

تحقيقات النيابة

وأوضحت الصحيفة أن الجهات المعنية أحالت البلاغات إلى دائرة الاقتصاد بالنيابة العامة للتحقيق وإكمال الإجراءات نظاما و استجوبت النيابة المشتبه بهم وأوقفتهم على ذمة التحقيق. كما استدعت عددا من الشهود وممن لهم علاقات بالدعاوى بينهم رجال أعمال وموظفون سابقون وحاليون وطيار طلب منه أحد المتهمين (معقب) مبلغ 150 ألف ريال مقابل إعادته إلى عمله عقب فصله، وذلك بالطعن على قرار فصله أمام الجهة المختصة، إضافة إلى عدد من الوافدين الذين يعملون في شركات تحت كفالة متهمين.

عمليات غسل أمول

وقالت الصحيفة مطلعة أن التحقيقات التي أنهتها النيابة العامة أظهرت أن من بين المشتبه بهم متسببا أودع في حسابات شخصية له وأخرى لمؤسسات وهمية لآخرين مبالغ قدرت بملايين الريالات من داخل وخارج المملكة. كما تبين أن أحد المتهمين أفصح قبل عام عن إخراجه مبلغ 2.5 مليون ريال من مطار جدة بزعم شراء عقارات في عاصمة عربية.

وأضافت أن التحقيقات كشفت أيضا قضايا فساد وظيفي لعدد من المشتبه بهم ورجال أعمال بينهم رجل أعمال خارج المملكة متهم في قضايا رشوة ووافدون يعملون تحت كفالة مشتبه بهم، إضافة إلى رصد جرائم نصب واحتيال مالي.

وأشارت إلى أن محكمة التنفيذ في جدة أوقفت أمر تنفيذ لأحد المشتبه بهم بخصوص شيك بلا رصيد بمبلغ 5 ملايين ريال لمعقب لوجود شبهة في المصدر، وتبين أن الشيك محل المطالبة ناتج عن عملية غسل أموال .

وأكدت أن المدعي العام يطالب إثبات تهم عمليات غسل أموال ناتجة عن عمليات تلقي رشاوى وعملية نصب واحتيال مالي على عدد من المتهمين ورجال أعمال منهم رجل أعمال هارب خارج المملكة ومعقب ومتسبب وفصلت أوراق مستقلة لآخرين.