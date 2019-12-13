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اليمن … الطفل ” عبد الحكيم ” تغيب عن المدرسة فسقط قتيلا برصاص والده المجند في ميليشيا الحوثي !

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اليمن … الطفل ” عبد الحكيم ” تغيب عن المدرسة فسقط قتيلا برصاص والده المجند في ميليشيا الحوثي !

اليمن … الطفل ” عبد الحكيم ” تغيب عن المدرسة فسقط قتيلا برصاص والده المجند في ميليشيا الحوثي !
http://almnatiq.net/?p=809508
المناطق_متابعات

سادت حالة من الغضب في الشارع اليمني، عقب سقوط  طفل قتيلا ، بعد قيام والده المجند في أحد القطاعات العسكرية التي تديريها ميليشا الحوثي في محافظة إب اليمنية ، بإطلاق الرصاص عليه  بسبب تغيبه عن المدرسة .

ووفقا لما نشرته وسائل إعلام محلية عن الجريمة البشعة ، ، فإن الضحية الطفل، والذي يدعى “عبدالحكيم”، تغيب عن المدرسة، فقرر والده العسكري بالأمن المركزي والذي يعمل في حراسة بوابة هيئة مستشفى الثورة العام بإب، بتخوفيه عبر إطلاق النار، لكن الرصاصة استقرت في بطن الطفل، ليفارق الحياة بعدها بساعات قليلة.

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