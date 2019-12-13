مواطن يُفاجأ بنقص دعم حساب المواطن 30 ريالاً.. والبرنامج يرد ويكشف السبب!

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تفاجأ مواطن بنقص الدعم المقدم له بقيمة 30 ريالاً، وقدم شكواه لحساب المواطن الذي أوضح أن الدعم المقدم من البرنامج المخصص للبنزين قابل للتغير نتيجة المراجعة الدورية لأسعار البنزين كل 3 شهور.

وأضاف البرنامج في رده على المواطن الذي شكا من تغير الدعم خلال الشهرين الماضيين بالنقص، أن الدعم يصرف حسب معايير الاستحقاق والتي تأخذ بعين الاعتبار دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم.

يذكر أن شركة أرامكو أعلنت في أكتوبر الماضي نتائج المراجعة الدورية لأسعار البنزين للربع الرابع وفقاً للأسواق العالمية، والتي أسفرت عن انخفاض أسعار بنزين 95 و91، لينعكس هذا الانخفاض على الدعم المقدم من برنامج حساب المواطن بالنقص.