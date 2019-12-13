صورة لمواطن يمسك محلول لآخر على طريق عام بالشرقية تثير الجدل .. وصاحبها يكشف الملابسات !

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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، صورة وثقت قيام شاب بإسعاف مسن وتعليق المحلول له بعد تعرضه إلى وعكة صحية ، أثناء قيادة المركبة على الطريق في المنطقة الشرقية .

وروى المواطن عبد المجيد الشمري والذي يعمل في هيئة الهلال الأحمر السعودي قصة الصورة المتداولة التي تم إلتقاطها ، حيث عندما كان خارجاً وقت عمله الرسمي في تنزه مع أصحابه.

حيث قال الشمري “شاهدت زحمة سير بالطريق وكانت أشبه بحادث سير وبعد وقوفي شاهدت رجلاً كبيراً في السن ملقى على الأرض وكانت معي حقيبة إسعاف خاصة بي وقمت فوراً بعمل إسعافات أولية للرجل ليتضح أنه دخل في حالة إغماء بسبب هبوط حاد في السكر فقمت بإسعافه وتركيب محلول له”.

وأضاف: أثناء عملية الإسعاف الأولي للمريض عاد له الوعي تدريجياً، وأثناء ذلك قمنا فوراً بالاتصال بالزملاء في هيئة الهلال الأحمر الذين حضروا للموقع في وقت وجيز لاستلام الحالة.

وبعد إفاقته، أكد المسن أنه عاد للوعي بفضل الله ثم بفضل الإسعافات الأولية التي قام بها المواطن الشمري وغادر لمنزله.