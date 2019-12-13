ترمب يهنئ جونسون بفوزه ويؤكد أن بريطانيا والولايات المتحدة ستصبحان الآن حرّتين في إبرام اتفاق تجاري جديد وهائل

المناطق_وكالات

هنأ الرئيس الأميركي دونالد ترمب الجمعة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون على فوزه “الرائع” في الانتخابات التشريعية البريطانية معتبراً أن ذلك سيفتح المجال لإبرام اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة

وكتب ترمب في تغريدة “تهانيّ إلى بوريس جونسون على فوزه الرائع”. وأضاف “بريطانيا والولايات المتحدة ستصبحان الآن حرّتين في إبرام اتفاق تجاري جديد وهائل بعد بريكست”

كما أكد أن “هذا الاتفاق يمكن أن يكون أكبر بكثير ومربحاً أكثر من أي اتفاق آخر يمكن أن يُبرم مع الاتحاد الأوروبي. احتفل يا بوريس!”