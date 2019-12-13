احدث الأخبار

ترمب يهنئ جونسون بفوزه ويؤكد أن بريطانيا والولايات المتحدة ستصبحان الآن حرّتين في إبرام اتفاق تجاري جديد وهائل
أبرز المواد
 «المرور»: ألفا ريال قيمة مخالفة أكتاف الطرق
أبرز المواد
 صورة لمواطن يمسك محلول لآخر على طريق عام بالشرقية تثير الجدل .. وصاحبها يكشف الملابسات !
أبرز المواد
 «الجمعان»: عدم استقرار مناخي على المنطقة الشرقية ووسط المملكة
أبرز المواد
 البريطانية أجار تستقيل من الوادا : الكثير من الألاعيب السياسية تحدث
أبرز المواد
 اليمن … الطفل ” عبد الحكيم ” تغيب عن المدرسة فسقط قتيلا برصاص والده المجند في ميليشيا الحوثي !
أبرز المواد
 مواطن يُفاجأ بنقص دعم حساب المواطن 30 ريالاً.. والبرنامج يرد ويكشف السبب!
أبرز المواد
 حادث مروري يصرع مضيفة “الخطوط السعودية” قبل وصولها للمطار
أبرز المواد
 نالت استحسان الحضور …حارة المظلوم قصة أسطورية تروى
أبرز المواد
 الكشف عن ملفات دعوى ضد عدد من المتهمين بينهم طيار ورجل أعمال في قضايا غسل أموال بالمملكة
أبرز المواد
 إلزام 8453 أبا بدفع النفقة المتأخرة لأبنائهم.. والكشف عن المناطق الأكثر ارتفاعا في الأحكام!
أبرز المواد
 لأول مرة في المملكة…ويشارك فيها 108 لاعبات ويتابعها 340 مليون مشاهد
أبرز المواد
ترمب يهنئ جونسون بفوزه ويؤكد أن بريطانيا والولايات المتحدة ستصبحان الآن حرّتين في إبرام اتفاق تجاري جديد وهائل

ترمب يهنئ جونسون بفوزه ويؤكد أن بريطانيا والولايات المتحدة ستصبحان الآن حرّتين في إبرام اتفاق تجاري جديد وهائل

أبرز المواد
«المرور»: ألفا ريال قيمة مخالفة أكتاف الطرق

«المرور»: ألفا ريال قيمة مخالفة أكتاف الطرق

أبرز المواد
صورة لمواطن يمسك محلول لآخر على طريق عام بالشرقية تثير الجدل .. وصاحبها يكشف الملابسات !

صورة لمواطن يمسك محلول لآخر على طريق عام بالشرقية تثير الجدل .. وصاحبها يكشف الملابسات !

أبرز المواد
«الجمعان»: عدم استقرار مناخي على المنطقة الشرقية ووسط المملكة

«الجمعان»: عدم استقرار مناخي على المنطقة الشرقية ووسط المملكة

أبرز المواد

ترمب يهنئ جونسون بفوزه ويؤكد أن بريطانيا والولايات المتحدة ستصبحان الآن حرّتين في إبرام اتفاق تجاري جديد وهائل

ترمب يهنئ جونسون بفوزه ويؤكد أن بريطانيا والولايات المتحدة ستصبحان الآن حرّتين في إبرام اتفاق تجاري جديد وهائل
http://almnatiq.net/?p=809521
المناطق_وكالات

هنأ الرئيس الأميركي دونالد ترمب الجمعة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون على فوزه “الرائع” في الانتخابات التشريعية البريطانية معتبراً أن ذلك سيفتح المجال لإبرام اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة

وكتب ترمب في تغريدة “تهانيّ إلى بوريس جونسون على فوزه الرائع”. وأضاف “بريطانيا والولايات المتحدة ستصبحان الآن حرّتين في إبرام اتفاق تجاري جديد وهائل بعد بريكست”

كما أكد أن “هذا الاتفاق يمكن أن يكون أكبر بكثير ومربحاً أكثر من أي اتفاق آخر يمكن أن يُبرم مع الاتحاد الأوروبي. احتفل يا بوريس!”

روابط ذات صلة

«المرور»: ألفا ريال قيمة مخالفة أكتاف الطرق

«المرور»: ألفا ريال قيمة مخالفة أكتاف الطرق
صورة لمواطن يمسك محلول لآخر على طريق عام بالشرقية تثير الجدل .. وصاحبها يكشف الملابسات !

صورة لمواطن يمسك محلول لآخر على طريق عام بالشرقية تثير الجدل .. وصاحبها يكشف الملابسات !
«الجمعان»: عدم استقرار مناخي على المنطقة الشرقية ووسط المملكة

«الجمعان»: عدم استقرار مناخي على المنطقة الشرقية ووسط المملكة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*