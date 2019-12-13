«المرور»: ألفا ريال قيمة مخالفة أكتاف الطرق

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أكد «المرور السعودي»، أن مخالفة أكتاف الطريق أو اعتلاء الأرصفة أو المسارات التي تمنع القيادة فيها مخالفتها لا تتجاوز 2000 ريال

جاء ذلك ردًا على العديد من التساؤلات بعد تداول مقطع فيديو انتشر مؤخرًا على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه رصد مخالفة القيادة عبر الأكتاف بقيمة خمسة آلاف ريال

وقالت الإدارة العامة للمرور إن القيادة على أكتاف الطريق أو على الأرصفة أو المسارات التي تمنع القيادة فيها؛ مخالفتها وردت عقوبتها في جدول المخالفات رقم ٥، مبينة بأنها لا تقل عن 1000 ريال، ولا تزيد على 2000 وليس كما أشيع بأنها 5 آلاف ريال

وتُسجل المخالفات المرورية بحدها الأدنى ويجوز تسجيلها بحدها الأعلى في حالة ظروف مشددة، بقرار من قبل لجنة أو لجان تشكل من قبل الوزير وتحدد اللائحة الظروف المشددة وإجراءات عمل اللجنة