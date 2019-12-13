بينهم نساء وأطفال .. مقتل وإصابة 6 مدنيين في قصف حوثي بصنعاء

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http://almnatiq.net/?p=809539
المناطق - الرياض

قتل وأصيب ستة مدنيين في هجمات شنتها ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، واستهدفت بلدة تابعة لمحافظة ذمار في جنوب العاصمة صنعاء.
وأفادت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية أن ميليشيا الحوثي قصفت بلدة المصاقرة شرقي مديرية الحداء ليومي الأربعاء والخميس، وأسفر ذلك عن مقتل مدني وإصابة خمسة آخرين، وتدمير منزلين في البلدة.
ونقلت الوكالة عن مصادر محلية قولها: إن الميليشيا نفذت حملة عسكرية قوامها أكثر 60 عربةً وما يزيد عن 300 مسلح من عناصرها، وفرضت على القرية حصارًا منذ مساء الأربعاء، واستهدفت منازل المواطنين بمختلف أنواع الأسلحة وأسفر الهجوم عن مقتل مدني وإصابة ثلاث نساء وطفل وتدمير منزلين.
وأضافت المصادر أن ميليشيا الحوثي داهمت البلدة بعد يوم من حصارها، واقتحمت منازل السكان، واختطفت أكثر من 120 من سكان القرية من داخل منازلهم غالبيتهم من الأطفال واقتادتهم الى أحد سجونها في مركز مديرية الحدأ.

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