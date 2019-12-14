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قاتل يحاول الهرب أثناء محاكمته.. وفيديو يرصد “الخطة الفاشلة”

قاتل يحاول الهرب أثناء محاكمته.. وفيديو يرصد “الخطة الفاشلة”
http://almnatiq.net/?p=809550
المناطق - الرياض

وثق مقطع فيديو محاولة هروب من قلب قاعة محكمة روسية، نفذها صبي عمره 18 عاما، قتل شقيقته، إذ حاول في البداية الخروج من قفص الاتهام عبر السقف، بينما وقف رجال الأمن ينظرون له بسخرية، حتى كاد أن يتحول الموقف الذي بدا وكأنه “غبي” إلى هروب ناجح.

وكان ليونيد غريسير بصدد أن يحاكم بعد أن قتل شقيقته طعنا بالسكين، مدعيا أن “الشيطان طلب منه ذلك”، إلا أنه بدأ بالتشبث بسقف القفص الخشبي الذي حبس داخله، محاولا دفع جسده إلى الأعلى للخروج منه، فيما وقف الحراس ينظرون إليه دون أن يتحركوا.

وبالفعل، نجح الصبي في الخروج من سقف القفص واقتحام سقف القاعة، لتبدأ حينها حالة الهلع بين الحراس، إذ قفز رجلا أمن وأمسكا بساقيه، فيما هرعت شرطية لاستدعاء الدعم، وفقما ذكر موقع “لايف” الروسي الإخباري.

ومع وصول المزيد من رجال الشرطة إلى قاعة المحكمة، وتهديد المجرم بصعقه بالكهرباء إذا لم ينزل، اقتنع الأخير وبدأ بالعودة إلى داخل القفص.

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