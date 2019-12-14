احدث الأخبار

مرض السيجارة الإلكترونية “الغامض” يوقع مزيدا من الضحايا
أبرز المواد
 قاتل يحاول الهرب أثناء محاكمته.. وفيديو يرصد “الخطة الفاشلة”
أبرز المواد
 تعرف على العلاج الأفضل لـ”بحة الصوت”
أبرز المواد
 تتويج 6 فائزين في مسابقة المزاين بمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور
أبرز المواد
 الرئيس الجزائري الجديد يتعهد بإجراء تغييرات دستورية عميقة وطرحها على استفتاء شعبي
أبرز المواد
 الخضروات الورقية .. فوائد صحية”سحرية”
أبرز المواد
 الجيش الليبي يسقط طائرة تركية فوق طرابلس
أبرز المواد
 أمريكا والصين تعلنان التوصل إلى اتفاق تجاري
أبرز المواد
 رئيس هيئة حقوق الإنسان يستعرض جهود المملكة في مجال حقوق الإنسان في البرلمان الاتحادي البلجيكي
أبرز المواد
 مدرب الهلال: لقاء الترجي صعب ويؤكد جاهزية فريقه لمواجهة الغد.. والشلهوب نتطلع للتأهل
أبرز المواد
 أسرة الحارثي تنعي والدهم الفقيد الدكتور فهد بن جابر الحارثي
مجتمع المناطق
 بثنائية التعاون .. النصر يعتلي الصدار مؤقتاً
أبرز المواد
مرض السيجارة الإلكترونية “الغامض” يوقع مزيدا من الضحايا

مرض السيجارة الإلكترونية “الغامض” يوقع مزيدا من الضحايا

أبرز المواد
قاتل يحاول الهرب أثناء محاكمته.. وفيديو يرصد “الخطة الفاشلة”

قاتل يحاول الهرب أثناء محاكمته.. وفيديو يرصد “الخطة الفاشلة”

أبرز المواد
تعرف على العلاج الأفضل لـ”بحة الصوت”

تعرف على العلاج الأفضل لـ”بحة الصوت”

أبرز المواد
تتويج 6 فائزين في مسابقة المزاين بمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور

تتويج 6 فائزين في مسابقة المزاين بمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور

أبرز المواد

مرض السيجارة الإلكترونية “الغامض” يوقع مزيدا من الضحايا

مرض السيجارة الإلكترونية “الغامض” يوقع مزيدا من الضحايا
http://almnatiq.net/?p=809551
المناطق - وكالات

أكد مسؤولو صحة أميركيون، تسجيل أربع حالات وفاة، خلال الأسبوع الماضي، نتيجة مرض تنفسي غامض مرتبط بتدخين السجائر الإلكترونية، مما يرفع العدد الكلي للوفيات إلى 52.

وأعلنت المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، علاج 118 حالة جديدة في المستشفيات في 50 ولاية ومقاطعة كولومبيا ومنطقتين من الأراضي الأميركية حتى العاشر من ديسمبر، وبلغ عدد الأشخاص الذين عولجوا في المستشفيات 2409.

وأُعلنت حالات وفاة مؤكدة في 26 ولاية ومقاطعة كولومبيا، وفق ما نقلت رويترز.

وأعلن مسؤولون، الشهر الماضي، اكتشاف أسيتات فيتامين (هـ)، يعتقد أنها تستخدم في منتجات تدخين إلكتروني غير قانونية تحتوي على ماريغوانا، في جميع العينات المأخوذة من الرئة من 29 مريضا.

ووصفت مراكز مكافحة الأمراض أسيتات أسيتات فيتامين (هـ) أو أسيتات التوكوفيرول، بأنها “مادة كيميائية تبعث على القلق”، وأوصت بعدم إضافتها إلى السجائر الإلكترونية أو منتجات التدخين الإلكتروني، لكن التحقيقات ما زالت مستمرة.

روابط ذات صلة

قاتل يحاول الهرب أثناء محاكمته.. وفيديو يرصد “الخطة الفاشلة”

قاتل يحاول الهرب أثناء محاكمته.. وفيديو يرصد “الخطة الفاشلة”
تعرف على العلاج الأفضل لـ”بحة الصوت”

تعرف على العلاج الأفضل لـ”بحة الصوت”
تتويج 6 فائزين في مسابقة المزاين بمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور

تتويج 6 فائزين في مسابقة المزاين بمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*