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كشافو رغدان يحققون المركز الثاني على مستوى المملكة

كشافو رغدان يحققون المركز الثاني على مستوى المملكة
http://almnatiq.net/?p=809571
المناطق-الباحة

حققت ثانوية رغدان المركز الثاني في التميز الكشفي على مستوى المملكة والمركز الثالث في التطبيقات الكشفية، وجاء هذا الكسب الكشفي لكشافي ثانوية رغدان في المنافسة التي نظمتها وزارة التعليم في منطقة مكة المكرمة تحت شعار “رسل السلام للتميز الكشفي” بمشاركة كافة المناطق التعليمية، وأشار القائد الكشفي بثانوية رغدان الأستاذ عبدالعزيز السيد بأن مدرسة ثانوية رغدان وضعت استعدادها من وقت مبكر للمشاركة في هذه المنافسة الكشفية لتتحقق البطولة وبتشجيع ودعم مستمرين من قائد المدرسة وبتعاون ايجابي من أولياء أمور الطلاب وبالجهود الرائعة وبالإحساس بقيمة المشاركة من الطلاب سعيد بن ربيع الزهراني ومحمد بن فيصل الغامدي ومحمد بن أحمد الزهراني حققت ثانوية رغدان هذا التميز الكشفي على مستوى جميع مدارس المملكة، وعبر قائد المدرسة الأستاذ عبدالمحسن سعيد مديس عن سرور ه وكافة الهيئة الادارية والتدريسية بما حققه طلابه من تميز كشفي وتحقيق المركز الثاني مقدما شكره وتقديره للقائد الكشفي في المدرسة الأستاذ عبدالعزيز السيد الذي بذل جهدا كبيرا ومتابعة مستمرة كي يظهر كشافو المدرسة بهذا التميز محققين مركزا متقدماً وأضاف بأن ذلك يأتي في منظومة متعاونة بين القائد الكشفي وأولياء أمور الطلاب وإدارة المدرسة مشيرا بأن لمدرسته مشاركات مجتمعية مع عدد من شركاء النجاح في مدينة الباحة

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