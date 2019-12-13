تراحم الباحة تشارك في اليوم العالمي للتطوع

المناطق-الباحة

أقام القسم النسائي بلجنة رعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم بمنطقة الباحة لقاء تعريفي باللجنة ضمن فعاليات اليوم للتطوع وذلك بدار حفصة بنت عمر رضه الله عنها بقرية الأثمة .

وبدأ اللقاء بتلاوة القران الكريم تلا ذلك كلمة رئيسة القسم النسائي باللجنة الأستاذة أسماء الغامدي ثم تعريف باللجنة قدمته نائبة رئيسة القسم الأستاذة خلود الغامدي .

بعد ذلك شاهد الحضور عرض مرئي لأعمال اللجنة وأهدافها وآليات عملها ودعمها , ثم كلمة ترحيبية وقصيدة شعرية مهداه من الأستاذة فاطمة سعيد الزهراني مديرة دار حفصه بعنوان ” تراحم الباحة ” .

تلا ذلك اللقاء المتزامن مع اليوم العالمي للتطوع ” قصة نجاح ” للأستاذة حنان العمري والتي تفاعل معها الحضور من السيدات .

بدورها شكرت رئيسة القسم النسائي باسم اللجنة كل من ساهم في إظهار هذا اللقاء بالصورة الجميلة التي خرج بها.

وثمنت جهود الرئيس الفخري للجنة صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة للجنة وللعمل الخيري والتنموي بالمنطقة بعد ذلك تم تبادل الهدايا التذكارية بهذه المناسبة .