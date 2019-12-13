إتفاقية تعاون بين جمعية الثقافة والفنون وجستر بالباحة

المناطق-الباحة

سعياً لتكامل الجهود وتحقيق الأهداف المشتركة في سبيل تنمية قدرات الإبتكار والإبداع لدى أفراد مجتمع منطقة الباحة للمساهمة في تحقييق أهداف رؤية المملكة العربية السعودية 2030، وبرامجها التنفيذية، وحرصاً على تطوير ورعاية الموهوبين والموهوبات من ذوي الإحتياجات الخاصة في مجالات الثقافة والفنون، تم توقيع مذكرة تفاهم بين جمعية الثقافة والفنون بالباحة والجمعية السعودية للتربية الخاصة بالباحة (جستر).

وتهدف الإتفاقية التي تم توقيعها بين الطرفين إلى تحقيق التكامل بما يساهم في الإهتمام بالموهوبين من ذوي الإحتياجات الخاصة في المجالات الثقافية والفنية ورعايتهم وتمكينهم. إضافة إلى تمثيل المنطقة في المحافل الوطنية والعربية والدولية في كل ما من شأنه الإرتقاء بالثقافة والفنون والتعريف بالثقافة المحلية والموروث التاريخي والتنسيق فيما يخدم هذا الجانب. كما تهدف الإتفاقية إلى تبادل المعلومات والخبرات في مجالات الثقافة والفنون، وخاصة ما يتعلق بذوي الإحتياجات الخاصة، والتعاون في مجال تنظيم الفعاليات والأنشطة التي تساهم في تعزيز الحراك الثقافي والفني .

وأوضح مدير جمعية الثقافة والفنون بمنطقة الباحة الأستاذ علي بن خميس البيضاني بأن الإتفاقية تأتي تحقيقاً لرغبة الطرفين في تعزيز مجالات التعاون فيما بينهما بما يخدم الأهداف المشتركة ويساهم في تحقييق أهداف رؤية المملكة العربية السعودية 2030، وبرامجها التنفيذية. في مجالي الثقافة والفنون بشكل عام، وذوي الاحتياجات الخاصة بشكل خاص.

وأضاف البيضاني بأن الإتفاقية تمثل إستمرار لجهود الجمعية في التواصل مع جميع فئات المجتمع وتقديم خدماتها وبرامجها بما يساهم في تنمية المواهب الثقافية والفنية، مؤكداً على أن الجمعية سوف تعمل على تحقيق أهداف هذه الإتفاقية بكل ما تمتلك من إمكانيات.

من جانبها أوضحت المدير التنفيذي للجمعية السعودية للتربية الخاصة بمنطقة الباحة (جستر) الأستاذة / رباب علي الهلال بأن جمعية جستر تسعى من خلال هذه الإتفاقية إلى تنمية المواهب الثقافية والفنية لذوي الإحتياجات الخاصة، والعمل على تنظيم العديد من الفعاليات التي تخدم هذه الفئة. مشيرة إلى أن فرع الجمعية بالباحة تم تأسيسه ضمن سلسلة فروع الجمعية على مستوى المملكة والتي بلغت 24 فرعاً .

وأضافت الهلال بأن أهداف (جستر ) تتضمن تعزيز الشراكة الإستراتيجية وتطويرها مع الجمعيات المحلية ذات العلاقة بمجال المعوقين والموهوبين من أجل تبادل الخبرات. مؤكدة على أهمية هذه الإتفاقية في سبيل تحقيق أهداف جستر.