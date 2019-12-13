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وزير التعليم يوجه بتشكيل لجنة للتحقيق في فيديو اعتداء طالب على زميله في مكة

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وزير التعليم يوجه بتشكيل لجنة للتحقيق في فيديو اعتداء طالب على زميله في مكة

وزير التعليم يوجه بتشكيل لجنة للتحقيق في فيديو اعتداء طالب على زميله في مكة
http://almnatiq.net/?p=809594

وجه نائب وزير التعليم بتشكيل لجنة تحقيق في مقطع الفيديو الذي تم تداوله أخيراً ويتضمن اعتداء طالب على زميله داخل فصل بإحدى مدارس مكة المكرمة

وقالت المتحدثة باسم وزارة التعليم ابتسام الشهري اليوم (الجمعة): «إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول لطالب بمدرسة في مكة المكرمة يعتدي على زميله، فقد وجه نائب وزير التعليم بتشكيل لجنة تحقيق في الاعتداء والتصوير وفق الإجراءات النظامية والتربوية، والتأكيد على متابعة وزير التعليم وتشكيله الأسبوع الماضي لجنة للحد من أي مظاهر للعنف والتنمر بالمدارس».

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