احدث الأخبار

محاكم الأحوال الشخصية تلزم 8453 أبا بدفع النفقة المتأخرة لأبنائهم
أبرز المواد
 أدانوا قمعها الدموي.. إيران تستدعي عشرات النشطاء
أبرز المواد
 موسم الرياض يتوج فعالياته بـأضخم مهرجان موسيقي في الشرق الأوسط
أبرز المواد
 “إبادة الأرمن” تغيظ تركيا.. أنقرة تستدعي سفير واشنطن
أبرز المواد
 حقوق الإنسان العراقية: 25 حالة خطف منذ بدء الاحتجاجات
أبرز المواد
 “التقاعد” تكشف حقيقة ضرورة تقديم المستفيدين طلبات لرفع المعاش التقاعدي
أبرز المواد
 “الأراضي البيضاء”: الانتهاء من تطوير أرض خاضعة للرسوم من قبل مالكها بمساحة تتجاوز مليون متر مربع في “الرياض”
أبرز المواد
 وزير التعليم يوجه بتشكيل لجنة للتحقيق في فيديو اعتداء طالب على زميله في مكة
أبرز المواد
 بن طالب في خطبة الجمعة: استثنى الله من الخاسرين من اتصف بأربع صفات
أبرز المواد
 غزاوي في خطبة الجمعة: العاقل يسير وَفق ما اختط لنفسه وحدد من أهداف كريمة
أبرز المواد
 السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات في الجزائر تعلن فوز عبد المجيد تبون بالأغلبية
أبرز المواد
 ولي العهد يرأس التكوين الجديد لمجلس إدارة “شركة القدية للاستثمار”
أبرز المواد
محاكم الأحوال الشخصية تلزم 8453 أبا بدفع النفقة المتأخرة لأبنائهم

محاكم الأحوال الشخصية تلزم 8453 أبا بدفع النفقة المتأخرة لأبنائهم

أبرز المواد
أدانوا قمعها الدموي.. إيران تستدعي عشرات النشطاء

أدانوا قمعها الدموي.. إيران تستدعي عشرات النشطاء

أبرز المواد
موسم الرياض يتوج فعالياته بـأضخم مهرجان موسيقي في الشرق الأوسط

موسم الرياض يتوج فعالياته بـأضخم مهرجان موسيقي في الشرق الأوسط

أبرز المواد
“إبادة الأرمن” تغيظ تركيا.. أنقرة تستدعي سفير واشنطن

“إبادة الأرمن” تغيظ تركيا.. أنقرة تستدعي سفير واشنطن

أبرز المواد

حقوق الإنسان العراقية: 25 حالة خطف منذ بدء الاحتجاجات

حقوق الإنسان العراقية: 25 حالة خطف منذ بدء الاحتجاجات
http://almnatiq.net/?p=809603
المناطق - وكالات

أعلنت مفوضية حقوق الإنسان العراقية، الجمعة، تلقيها 25 بلاغ اختطاف لمتظاهرين منذ بدء الاحتجاجات.

كما شككت بأن يكون القتيل في منطقة الوثبة وسط بغداد الخميس قناصا.

وقالت إن الجريمة واضحة الوجوه والمعالم أمام القضاء، لافتة إلى أن هناك عصابات لديها جرأة كبيرة في ارتكاب جرائم وسط العاصمة.

إلى ذلك أشارت إلى أن وقوف آلاف المواطنين لتصوير الواقعة مؤشر خطر على مستوى العنف، معتبرة أن غياب أجهزة الدولة الأمنية يقلل من فرص محاسبة المتورطين.

من جهته، أكد الناطق باسم وزارة الداخلية، العميد خالد المحنا، الجمعة، أن التحقيقات لا تزال مستمرة بشأن جريمة حادثة الوثبة.

وقال المحنا، لوكالة الأنباء العراقية “واع”، إن “التحقيقات لا تزال مستمرة بشأن جريمة حادثة الوثبة”، مبيناً أنه “لم يتم تسليم أو استلام أي متهم بجريمة الوثبة لغاية الآن وإنما الإجراءات التحقيقية مستمرة”.

وكان الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء الركن عبد الكريم خلف، قد قال لوكالة الأنباء العراقية الخميس إن “المجني عليه شاب لم يتجاوز الـ17 عاماً وإنه كان ومنذ خمسة أيام يطلب من المتظاهرين المتجمعين أمام منزله الابتعاد عن داره، إلا إنهم رفضوا ذلك، فدخل معهم في مشادة كلامية سرعان ما تحولت إلى شجار وتراشق بالكلام”.

روابط ذات صلة

محاكم الأحوال الشخصية تلزم 8453 أبا بدفع النفقة المتأخرة لأبنائهم

محاكم الأحوال الشخصية تلزم 8453 أبا بدفع النفقة المتأخرة لأبنائهم
أدانوا قمعها الدموي.. إيران تستدعي عشرات النشطاء

أدانوا قمعها الدموي.. إيران تستدعي عشرات النشطاء
موسم الرياض يتوج فعالياته بـأضخم مهرجان موسيقي في الشرق الأوسط

موسم الرياض يتوج فعالياته بـأضخم مهرجان موسيقي في الشرق الأوسط

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*