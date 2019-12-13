حقوق الإنسان العراقية: 25 حالة خطف منذ بدء الاحتجاجات

المناطق - وكالات

أعلنت مفوضية حقوق الإنسان العراقية، الجمعة، تلقيها 25 بلاغ اختطاف لمتظاهرين منذ بدء الاحتجاجات.

كما شككت بأن يكون القتيل في منطقة الوثبة وسط بغداد الخميس قناصا.

وقالت إن الجريمة واضحة الوجوه والمعالم أمام القضاء، لافتة إلى أن هناك عصابات لديها جرأة كبيرة في ارتكاب جرائم وسط العاصمة.

إلى ذلك أشارت إلى أن وقوف آلاف المواطنين لتصوير الواقعة مؤشر خطر على مستوى العنف، معتبرة أن غياب أجهزة الدولة الأمنية يقلل من فرص محاسبة المتورطين.

من جهته، أكد الناطق باسم وزارة الداخلية، العميد خالد المحنا، الجمعة، أن التحقيقات لا تزال مستمرة بشأن جريمة حادثة الوثبة.

وقال المحنا، لوكالة الأنباء العراقية “واع”، إن “التحقيقات لا تزال مستمرة بشأن جريمة حادثة الوثبة”، مبيناً أنه “لم يتم تسليم أو استلام أي متهم بجريمة الوثبة لغاية الآن وإنما الإجراءات التحقيقية مستمرة”.

وكان الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء الركن عبد الكريم خلف، قد قال لوكالة الأنباء العراقية الخميس إن “المجني عليه شاب لم يتجاوز الـ17 عاماً وإنه كان ومنذ خمسة أيام يطلب من المتظاهرين المتجمعين أمام منزله الابتعاد عن داره، إلا إنهم رفضوا ذلك، فدخل معهم في مشادة كلامية سرعان ما تحولت إلى شجار وتراشق بالكلام”.