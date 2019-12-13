احدث الأخبار

محاكم الأحوال الشخصية تلزم 8453 أبا بدفع النفقة المتأخرة لأبنائهم
أبرز المواد
 أدانوا قمعها الدموي.. إيران تستدعي عشرات النشطاء
أبرز المواد
 موسم الرياض يتوج فعالياته بـأضخم مهرجان موسيقي في الشرق الأوسط
أبرز المواد
 “إبادة الأرمن” تغيظ تركيا.. أنقرة تستدعي سفير واشنطن
أبرز المواد
 حقوق الإنسان العراقية: 25 حالة خطف منذ بدء الاحتجاجات
أبرز المواد
 “التقاعد” تكشف حقيقة ضرورة تقديم المستفيدين طلبات لرفع المعاش التقاعدي
أبرز المواد
 “الأراضي البيضاء”: الانتهاء من تطوير أرض خاضعة للرسوم من قبل مالكها بمساحة تتجاوز مليون متر مربع في “الرياض”
أبرز المواد
 وزير التعليم يوجه بتشكيل لجنة للتحقيق في فيديو اعتداء طالب على زميله في مكة
أبرز المواد
 بن طالب في خطبة الجمعة: استثنى الله من الخاسرين من اتصف بأربع صفات
أبرز المواد
 غزاوي في خطبة الجمعة: العاقل يسير وَفق ما اختط لنفسه وحدد من أهداف كريمة
أبرز المواد
 السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات في الجزائر تعلن فوز عبد المجيد تبون بالأغلبية
أبرز المواد
 ولي العهد يرأس التكوين الجديد لمجلس إدارة “شركة القدية للاستثمار”
أبرز المواد
محاكم الأحوال الشخصية تلزم 8453 أبا بدفع النفقة المتأخرة لأبنائهم

محاكم الأحوال الشخصية تلزم 8453 أبا بدفع النفقة المتأخرة لأبنائهم

أبرز المواد
أدانوا قمعها الدموي.. إيران تستدعي عشرات النشطاء

أدانوا قمعها الدموي.. إيران تستدعي عشرات النشطاء

أبرز المواد
موسم الرياض يتوج فعالياته بـأضخم مهرجان موسيقي في الشرق الأوسط

موسم الرياض يتوج فعالياته بـأضخم مهرجان موسيقي في الشرق الأوسط

أبرز المواد
“إبادة الأرمن” تغيظ تركيا.. أنقرة تستدعي سفير واشنطن

“إبادة الأرمن” تغيظ تركيا.. أنقرة تستدعي سفير واشنطن

أبرز المواد

“إبادة الأرمن” تغيظ تركيا.. أنقرة تستدعي سفير واشنطن

“إبادة الأرمن” تغيظ تركيا.. أنقرة تستدعي سفير واشنطن
http://almnatiq.net/?p=809606
المناطق - وكالات

استدعت تركيا، الجمعة، السفير الأميركي بعد مصادقة الكونغرس على قرار يتعلق بـ”الإبادة الأرمنية”.

وتبنى مجلس الشيوخ الأميركي، الخميس، بإجماع أعضائه قراراً يعترف بالإبادة الأرمنية، بعدما كان مجلس النواب اعترف بذلك رسمياً بغالبية ساحقة في تصويت أثار غضب تركيا.

وإثر تبني القرار، أعلنت أنقرة أن “العلاقات مع واشنطن في خطر”.

وكان حلفاء جمهوريون للرئيس دونالد ترمب عرقلوا هذا القرار مراراً في مجلس الشيوخ. وهو يدعو إلى “إحياء ذكرى الإبادة الأرمنية” و”رفض محاولات.. دفع الحكومة الأميركية إلى نفي حصول الإبادة الأرمنية”. لكن أحدا لم يعترض على النص الخميس بعدما اقترحه الديمقراطي بوب ميننديز.

روابط ذات صلة

محاكم الأحوال الشخصية تلزم 8453 أبا بدفع النفقة المتأخرة لأبنائهم

محاكم الأحوال الشخصية تلزم 8453 أبا بدفع النفقة المتأخرة لأبنائهم
أدانوا قمعها الدموي.. إيران تستدعي عشرات النشطاء

أدانوا قمعها الدموي.. إيران تستدعي عشرات النشطاء
موسم الرياض يتوج فعالياته بـأضخم مهرجان موسيقي في الشرق الأوسط

موسم الرياض يتوج فعالياته بـأضخم مهرجان موسيقي في الشرق الأوسط

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*