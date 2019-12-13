“إبادة الأرمن” تغيظ تركيا.. أنقرة تستدعي سفير واشنطن

المناطق - وكالات

استدعت تركيا، الجمعة، السفير الأميركي بعد مصادقة الكونغرس على قرار يتعلق بـ”الإبادة الأرمنية”.

وتبنى مجلس الشيوخ الأميركي، الخميس، بإجماع أعضائه قراراً يعترف بالإبادة الأرمنية، بعدما كان مجلس النواب اعترف بذلك رسمياً بغالبية ساحقة في تصويت أثار غضب تركيا.

وإثر تبني القرار، أعلنت أنقرة أن “العلاقات مع واشنطن في خطر”.

وكان حلفاء جمهوريون للرئيس دونالد ترمب عرقلوا هذا القرار مراراً في مجلس الشيوخ. وهو يدعو إلى “إحياء ذكرى الإبادة الأرمنية” و”رفض محاولات.. دفع الحكومة الأميركية إلى نفي حصول الإبادة الأرمنية”. لكن أحدا لم يعترض على النص الخميس بعدما اقترحه الديمقراطي بوب ميننديز.