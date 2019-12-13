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محاكم الأحوال الشخصية تلزم 8453 أبا بدفع النفقة المتأخرة لأبنائهم

محاكم الأحوال الشخصية تلزم 8453 أبا بدفع النفقة المتأخرة لأبنائهم

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محاكم الأحوال الشخصية تلزم 8453 أبا بدفع النفقة المتأخرة لأبنائهم

محاكم الأحوال الشخصية تلزم 8453 أبا بدفع النفقة المتأخرة لأبنائهم
http://almnatiq.net/?p=809615
المناطق - متابعات

ألزمت محاكم الأحوال الشخصية 8453 أبا ممتنعا عن النفقة بتسديد النفقات المتأخرة لأبنائهم في الربع الأول من العام الحالي.

وبحسب “عكاظ”، كشف مصدر عن ارتفاع معدل أحكام النفقة بنسبة 55% خلال الفترة ذاتها، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي التي سجلت عدد 5459 قضية نفقة.

وفي مقدمة المناطق، جاءت مكة المكرمة بعدد قضايا النفقة بـ2970 قضية، الرياض 1661، الشرقية 1197، ثم المدينة المنورة بـ737 قضية. وفي القائمة منطقة تبوك بـ382 قضية، عسير 322، القصيم 319، جازان 311، حائل 282، الجوف 98، الحدود الشمالية 46، وأخيراً نجران بـ48 قضية.

يذكر أن وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني وجه المحاكم بمعاملة الممتنعين عن أداء نفقة الأطفال المقررة شرعاً كالمعنفين في العقوبات وفقا لنظام حماية الطفل.

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