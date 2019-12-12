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تعليم”الاحساء” تكرم “السعودية للكهرباء” لمشاركتها في ملتقى السلامة الرابع

تعليم”الاحساء” تكرم “السعودية للكهرباء” لمشاركتها في ملتقى السلامة الرابع

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تعليم”الاحساء” تكرم “السعودية للكهرباء” لمشاركتها في ملتقى السلامة الرابع

تعليم”الاحساء” تكرم “السعودية للكهرباء” لمشاركتها في ملتقى السلامة الرابع
http://almnatiq.net/?p=809632
الأحساء - عادل الزهراني

كرمت، إدارة التعليم بالأحساء ، الشركة السعودية للكهرباء، لمشاركتها بورقة عمل في ملتقى السلامة الرابع، تحت شعار: “نريدك سالماً”، والذي تستمر فعالياته خلال الفترة ١١-١٢ ديسمبر ٢٠١٩، بمشاركة عدد من الوزارات والجهات الحكومية والشركات مثل: “أرامكو السعودية، ووزارة الصحة، والدفاع المدني”.
قدم ورقة عمل “السعودية للكهرباء”، المهندس علي البحراني، عن التوعوية بمخاطر الكهرباء وكيفية الوقاية من الحرائق وطرق الإخلاء، والمبادئ الأساسية للسلامة ومهام المسؤول عنها، ونماذج تقارير التفتيش التي يقدمها، والعلاقة بين المدرسة وإدارات الأمن والسلامة، ومسؤوليات الوزارة في هذا الجانب، وكذلك مسؤولية أسرة المدرسة والطلاب والطالبات، والمعدات المستخدمة في مكافحة الحرائق، وإرشادات السلامة في المرافق المختلفة للمدرسة، وشروطها، وكيفية التعامل مع الحالات المرضية، ونصائح للطلاب والطالبات حول الحقيبة المدرسية  بالإضافة الى تقديم شرحاً مفصلاً عن أنواع الحرائق المحتملة (لا قدر الله)، وطرق مكافحتها، والمعدات المستخدمة لكل نوع.

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