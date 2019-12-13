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المملكة تدين وتستنكر الهجوم المسلح الذي استهدف معسكرًا للجيش في النيجر

المملكة تدين وتستنكر الهجوم المسلح الذي استهدف معسكرًا للجيش في النيجر
http://almnatiq.net/?p=809641
المناطق - واس

أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها للهجوم المسلح الذي استهدف معسكرًا للجيش في النيجر، أدى إلى سقوط عشرات القتلى.
وجددت الخارجية موقف المملكة الرافض لكل أشكال العنف والإرهاب والتطرف، مقدمة العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولجمهورية النيجر حكومة وشعبًا.

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