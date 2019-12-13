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اتحاد الفروسية يوقع مذكرة تفاهم مع اتحاد البولو

اتحاد الفروسية يوقع مذكرة تفاهم مع اتحاد البولو
http://almnatiq.net/?p=809643
المناطق - واس

وقع الاتحاد السعودي للفروسية مذكرة تفاهم لمدة ثلاث سنوات مع الاتحاد السعودي للبولو ، وذلك في قاعة الاجتماعات بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي، بحضور صاحب السمو الأمير عبدالله بن فهد رئيس الاتحاد السعودي للفروسية ، ورئيس الاتحاد السعودي للبولو المهندس عمرو زيدان.
وتهدف المذكرة التي تستمر لمدة ثلاث سنوات لتوسيع مجالات التعاون لتحقيق الأهداف المشتركة بين الطرفين.
وتتضمن المذكرة التعاون في عدة مجالات منها مبادرات البنية التحتية لرياضتي الفروسية والبولو، واللوجستية والصحية ونشر ممارسيها محليا.

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