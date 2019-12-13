مقتل المواطن راجح الحارثي طعنًا في القاهرة.. وسفارة المملكة تكشف التفاصيل

تعرض المواطن راجح الحارثي لحادث طعن داخل مقر إقامته بأحد أحياء العاصمة المصرية القاهرة، على يد مجهولين.

وكشفت سفارة المملكة في القاهرة وفقا لـ “عكاظ” أنه في تاريخ الثلاثاء الموافق 10 ديسمبر الجاري تم العثور على جثة المواطن راجح الحارثي -رحمه الله- مقتولا بعدة طعنات في منطقة النزهة الجديدة بمدينة القاهرة، حيث كان في زيارة لمصر.

وباشرت الأجهزة المصرية المختصة على الفور التحري عن ظروف وملابسات الجريمة، والبحث عن مرتكبيها، وبفضل من الله تم العثور على الجناة وعددهم اثنان، أوضحت نتيجة التحقيقات أن الجريمة ارُتكبت بدافع السرقة؛ حيث تم ضبط مبلغ نقدي بحوزة الجناة، إضافة إلى جهازي جوال يعودان للمجني عليه، وتمت إحالة الجانيين إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات، وإحالتهما إلى المحاكمة.

وتواصلت السفارة منذ اليوم الأول للحادث مع أسرة القتيل وأطلعتهم على كافة الإجراءات، إضافة إلى قيام السفارة بإبلاغ الجهات المختصة بالمملكة.

وأضافت السفارة أنها إذ توضح كافة الحقائق المتعلقة بهذا الحادث المؤسف، فإنها تقدم أخلص التعازي إلى أهل وذوي القتيل وتسأل المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وعظيم مغفرته.

كما عبرت السفارة عن شكرها وتقديرها للأجهزة الأمنية المصرية التي تحركت سريعا فور علمها بالحادث، وتمكنت من القبض على الجانيين في فترة زمنية قياسية لم تتجاوز 24 ساعة، فيما أكدت السفارة استمرارها في متابعة القضية.

وفي الوقت الذي اختلط الأمر على البعض بأن المجني عليه هو الإعلامي السعودي راجح الحارثي، وبدأوا في تداول صوره عبر الوسم، خرج الأخير عبر حسابه الرسمي مؤكدًا أن الأمر لا يعدو كونه مجرد تشابه أسماء.

ونعى الإعلامي الحارثي المواطن الضحية، وكتب: “الله يعفر له ويرحمه ويصبر أهله.. أنا بخير يا جماعة، والله يعطيكم العافية على حبكم واتصالاتكم، توي صاحي من النوم متروع، لكن الله يكفينا شر موت الفجأة ولا يرينا مكروه في من نحب.. تشابه أسماء”.

يشار إلى أن شقيق المجني عليه، أكد أنهم تلقوا اتصالًا هاتفيًّا من القاهرة، يفيد بتعرض شقيقه لحادث طعن لفظ على إثره أنفاسه الأخيرة.

وناشد شقيق المجني عليه، في تصريحات صحفية، سفارة المملكة بالقاهرة، بسرعة التواصل مع سلطات الأمن المصرية لضبط الجناة والتحقيق معهم.