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ميدفيديف وفونيني في نهائي كأس الدرعية للتنس

ميدفيديف وفونيني في نهائي كأس الدرعية للتنس
http://almnatiq.net/?p=809667
المناطق - الرياض

ضرب الروسي ميدفيديف المصنف خامساً على العالم، موعداً مع الإيطالي فابيو فونيني المصنف الـ12 في نهائي كأس الدرعية للتنس، بعد فوزه على نظيره البلجيكي جوفين بمجموعتين نظيفتين (6-3) و(6-3) الجمعة، وسيلقتي طرفا النهائي السبت في ختام البطولة.
وكان الإيطالي فونيني نجح في الصعود إلى مواجهة تحديد البطلن، بعد أن تغلب على نظيره الفرنسي جاييل مونفيس بمجموعتين نظيفتين (6-4) و(6-4) وذلك في اليوم الثاني من منافسات البطولة الجمعة والتي تختتم يوم غد السبت.
وكان فونيني المصنف 12 على العالم، قد تغلب في دور الثمانية خلال منافسات اليوم الأول على الأمريكي جون إيسنر المصنف رقم 19، في وقت تأهل فيه الفرنسي جاييل مونفيس المصنف العاشر على السويسري فافرينكا المصنف رقم 16.

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