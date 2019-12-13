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السبيعي يتبرع بكليته لاحد أقاربه وينهي معاناته من المرض

السبيعي يتبرع بكليته لاحد أقاربه وينهي معاناته من المرض
http://almnatiq.net/?p=809670
المناطق-الباحة

في موقف انساني نبيل وفي بادرة صادقة تجسد معنى الاخوة الصادقة قام الشاب فايز بن دخيل الله السبيعي من منسوبي امارة منطقة الباحة بالتبرع بكليته لعبدالرحمن بن فايز السبيعي ابتغاء لوجه الله تعالى لينهي معاناة دامت اكثر من خمس سنوات من غسيل الكلى.
وقال المتبرع فايز السبيعي بان المريض عبدالرحمن عانى كثيرا من غسيل الكلى الامر الذي دفعه للتبرع له لإنهاء تلك المعاناة بعد ان شاهده يعاني واتخذ قرار التبرع بكل اصرار وعزيمة واضعًا امامه قول الله تعالى (وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعاً) .
الجدير بالذكر بان فايز اجرى عملية التبرع بمستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض وقد تكللت ولله الحمد العملية بالنجاح ليجسد بذلك كل معنى الانسانية وما تحمله من عطاء وتعاطف مع الآخرين بغيًا في مرضاة الله عز وجل

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