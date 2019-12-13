منافسات بطولة مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة تتواصل في يومها الثاني

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تواصلت اليوم منافسات بطولة مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة في يومها الثاني وذلك على ميدان المركز بديراب وسط حضور جماهيري كبير لليوم الثاني على التوالي.

وشهدت الفعاليات إقامة تصفيات الأفراس في ثلاث فئات والأمهار عمر السنتين في فئتين.

وحققت الفرس “ترفة عذبة” لمربط عذبة تحقيق المركز الأول في فئة الأفراس من عمر ٤ إلى ٦ سنوات المجموعة الأولى (أ) بمجموع درجات ٩١.٦٠، ونالت المركز الثاني المهرة ” زينوبيا كيه آبه” لمربط المزروعي من الإمارات بمجموع ٩٢.٤٠، وثالثاً “مزنة الخالد” لعبدالرحمن القحطاني بمجموع ٩٢.٠٠.

وفي المجموعة الثانية (ب) حصلت على المركز الأول “ملكة الملوك” لمربط الخشاب من الكويت بمجموع ٩٣.٢٠، ونالت المركز الثاني ” فجر الشمال” لعبدالله المقبل بمجموع ٩٢.٦٠، والثالث “فهدة عذبة” لمربط عذبة بمجموع ٩٢.٥٠.

وعن فئة الأفراس من عمر ٧ إلى ٩ سنوات المجموعة الأولى (أ) حققت المركز الأول “عنود الجلوية” لمربط الرمحاء بمجموع٩٢.٧٠ ونالت المركز الثاني “فيلينا” لمحمد زين الدين بمجموع ٩٢.١٠، والثالث “ايفانجلين” لمربط الجوزاء بمجموع ٩١.٩٠.

وفي المجموعة الثانية (ب) حصلت على المركز الأول “غزالة الخالدية” لإسطبلات الخالدية بمجموع ٩٢.٧٠، وحصلت على المركز الثاني “إجادوري” لعبدالعزيز البرغش بمجموع ٩١.٧٠، والثالث ” إيفوريا جي” لمحمد الشبانات بمجموع ٩١.٠٠.

وحصل على المركز الأول “اس ايه منيرفا” لبشار النصار من الكويت بمجموع ٩٣.٦٠، في فئة الأفراس عمر عشر سنوات فما فوق المجموعة الأولى (أ)، وحلت ثانياً “يمامة الخالدية” لإسطبلات الخالدية بمجموع٩٢.٨٠، وثالثاً “بورما باهامز” لعبدالعزيز العثمان بمجموع ٩٢.٥٠.

