احدث الأخبار

13 فارسة سعودية يشاركن لأوّل مرة في مهرجان الدرعية للفروسية
أبرز المواد
 منافسات بطولة مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة تتواصل في يومها الثاني
أبرز المواد
 السبيعي يتبرع بكليته لاحد أقاربه وينهي معاناته من المرض
منطقة الباحة
 ميدفيديف وفونيني في نهائي كأس الدرعية للتنس
أبرز المواد
 وزارة الثقافة تُعيد إحياء الشاعر “الأعشى” في فعالية سنوية بحي منفوحة التاريخي
أبرز المواد
 مقتل المواطن راجح الحارثي طعنًا في القاهرة.. وسفارة المملكة تكشف التفاصيل
أبرز المواد
 روجيريو يمنح الاتفاق نقاط الفتح
أبرز المواد
 الولايات المتحدة تفرض عقوبات على 3 شخصيات و17 شركة بسبب تمويلها “حزب الله”
أبرز المواد
 مصرع عشرة مدنيين في انفجار قنبلة شرق أفغانستان
أبرز المواد
 الحملة الميدانية المشتركة تضبط 4 مليون و330 ألف مخالفاً لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود
أبرز المواد
 اتحاد الفروسية يوقع مذكرة تفاهم مع اتحاد البولو
أبرز المواد
 المملكة تدين وتستنكر الهجوم المسلح الذي استهدف معسكرًا للجيش في النيجر
أبرز المواد
13 فارسة سعودية يشاركن لأوّل مرة في مهرجان الدرعية للفروسية

13 فارسة سعودية يشاركن لأوّل مرة في مهرجان الدرعية للفروسية

أبرز المواد
منافسات بطولة مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة تتواصل في يومها الثاني

منافسات بطولة مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة تتواصل في يومها الثاني

أبرز المواد
السبيعي يتبرع بكليته لاحد أقاربه وينهي معاناته من المرض

السبيعي يتبرع بكليته لاحد أقاربه وينهي معاناته من المرض

منطقة الباحة
ميدفيديف وفونيني في نهائي كأس الدرعية للتنس

ميدفيديف وفونيني في نهائي كأس الدرعية للتنس

أبرز المواد

13 فارسة سعودية يشاركن لأوّل مرة في مهرجان الدرعية للفروسية

13 فارسة سعودية يشاركن لأوّل مرة في مهرجان الدرعية للفروسية
http://almnatiq.net/?p=809680
المناطق - واس

تشارك 13 فارسة سعودية في منافسات الدورة الثانية من مهرجان الدرعية للفروسية المصنفة من فئة الأربعة نجوم وخطوة مصيرية لتحديد فرصة تأهيل الفرسان للمشاركة في أولمبياد طوكيو 2020 وكأس العالم 2020.
ومع بداية عطلة نهاية الأسبوع الجاري وكذلك في الأسبوع القادم يستضيف المهرجان أكثر من 151 فارسا وفارسة، يشرف عليهم 150 سائس خيل، 50 مسؤولا، 300 مرافق ومدرب، 250 عضو نادي و150 عضو نادي ، وسط حضور آلاف الزائرين لموسم الدرعية والجماهير من عشاق رياضة الفروسية محليا ودولياً ،فيما الفرصة متاحة أمامهم للاستمتاع بمختلف فعاليات الموسم .
وعن انطباع المتسابقات المشاركات ، قالت الفارسة لمى العجمي البالغة من العمر 18 عاماً: ” إنه حلم يتحقق ، فهذه المنافسة مصنفة من أربعة نجوم وما يسعدني أكثر هو أنني أمثل وطني لأول مرة ” .
ووصفت مشاركتها ببداية المسيرة لها ولغيرها من هاويات رياضة الفروسية ، مبدية طموحها نحو بلوغ التفوق والوصول إلى أعلى المراتب والمشاركة في الألعاب الأولمبيّة .
من جانبها بينت الفارسة سلطانة أبار ، التي أثار شغفها بالفروسية الدخول في مضامير التنافس رغم تخصصها في مجال تصميم الجرافيك ، كما أنها تشارك إلى جانب شقيقها عبدالكريم في منافسات مهرجان الدرعية للفروسية وللمرة الأولى ، وقالت :” ستكون هذه أوّل مرة يتنافسن فيها أخوان في مواجهة عالمية على تراب الوطن.
من جانبها، قالت الفارسة وفاء الحسون، البالغة من العمر 24 عاماً : إنها متحمسة لهذه اللحظة التاريخية حيث كنت أتابع واشاهد عبر القنوات التلفزيونية الفرسان وهم يتنافسون، لكنني اليوم قادرة على المشاركة وتحقيق الفوز.
وتحل فعاليات مهرجان الدرعية للفروسية، باستضافة مركز الدهامي إذ جهز الميدان وفق أعلى المعايير الأولمبية وتجاوزت تكلفة تربة المضمار المليون ريال .

وأوضح مصمم الميدان تركي الشهري ، أن الجوانب الفنية التي رُوعيت عند تجهيز الميدان وفق المعايير الدولية في رياضة الفروسية أهّلته لاستضافة بطولة دوليّة مؤهّلة لكأس العالم للفروسيّة وللألعاب الأولمبية طوكيو 2020م .
وبين أن”أرضية ميدان قفز الحواجز تؤخذ بمعايير معينة للارتفاع وتصريف المياه تحت التربة حيث يتوجّب توفير خلطة معينة تشمل مواد خاصة لترطيب الأرضية وتخفيف الضغط على الجواد لنزوله إلى أرض الميدان من دون تسبيب إصابات، مشيراً إلى أن الأرضية مكونة من خليط معيّن من الفايبر وهو شيء أساسي يخلط بالرمل الخفيف وعناصر إضافيّة بقدر معيّن يناسب الجواد، وتختلف هذه المعايير من ناد إلى ناد ودولة إلى دولة لكن الهدف الرئيس منها هو حفاظها على سلامة الجواد والفارس على حدّ سواء.
وأضاف الشهري ، أن تصميم أرضية الميدان تضمن مناهل لتصريف المياه خاصة وقت هطول الأمطار بما يمنع تكون تجمعات للمياه ، أما في حالة الأمطار الغزيرة جدّاً فيتم إيقاف المنافسة حتى يجرى التأكد من صلاحية الأرضية حفاظاً على سلامة الجميع.”
وتطرق الشهري إلى خصوصيّة تصميم ميادين الفروسيّة وانتقائيّة المواد التي يتم تصنيع التربة من خلالها ، بقوله: “المواد التي صنعت منها تربة الميدان مستوردة من خارج المملكة نظراً لخصوصيّة ميادين الفروسيّة، وفي حال زادت نسبة مادة على الأخرى في التركيبة قد يتسبّب هذا الأمر في إنتاج أرضيّة سيّئة لا يتم اعتمادها من الجهات المعنيّة، لافتاً إلى أن المعايير الفنية لميادين الفروسية يباشرها مشرفون من الاتحاد الدولي للمراقبة لاعتماد الأرضيّة إلى جانب نسبة الإضاءة وبقية مرافق الميدان .
يذكر أن مهرجان الدرعية للفروسية يعود للعام الثاني على التوالي ليجلب الحدث العالمي بصورة أكبر للمملكة وليعكس جميع القيم التقليدية لرياضة الفروسية والمعايير الأوروبية التي تضمن جودة البطولة وتمنح الجماهير تجربة مشاهدة خاصة، وسيستمر على مدار أسبوعين مانحاً المشاركين فرصة الوصول للعالمية حيث سيتم احتساب النقاط المسجلة من قبل المتسابقين لتؤهلهم للمشاركة في أولمبياد طوكيو 2020 وبطولة العالم.
يذكر أنه بإمكان عشاق الفروسية والجماهير الراغبين في حضور منافسات مهرجان الدرعية للفروسية الحصول على التذاكر عبر الموقع الإلكتروني الخاص بموسم الدرعية ، ويمكن متابعة الأخبار والإعلانات الخاصة بموسم الدرعية من خلال الصفحات الرسمية على تويتر وإنستاجرام من @diriyahseason، كما أن مهرجان الدرعية للفروسية جزء من موسم الدرعية الزاخر بمجموعةٍ حصرية من الأحداث الرياضية العالمية، تشمل سباق الفورمولا إي، وكأس الدرعية للتنس (فئة الرجال) بمشاركة ألمع نجوم التنس العالميين، ونزال الدرعية التاريخي لبطولة العالم في الملاكمة للوزن الثقيل.
وستترافق الفعاليات الرياضية مع سلسلة من العروض والحفلات الموسيقية على أرض مدينة الدرعية المُدرجة على لائحة اليونيسكو للتراث العالمي .

روابط ذات صلة

منافسات بطولة مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة تتواصل في يومها الثاني

منافسات بطولة مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة تتواصل في يومها الثاني
ميدفيديف وفونيني في نهائي كأس الدرعية للتنس

ميدفيديف وفونيني في نهائي كأس الدرعية للتنس
وزارة الثقافة تُعيد إحياء الشاعر “الأعشى” في فعالية سنوية بحي منفوحة التاريخي

وزارة الثقافة تُعيد إحياء الشاعر “الأعشى” في فعالية سنوية بحي منفوحة التاريخي

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*