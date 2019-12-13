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إقامة فعالية اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة في الخرج

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إقامة فعالية اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة في الخرج

إقامة فعالية اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة في الخرج
http://almnatiq.net/?p=809685
المناطق -الخرج

أقامت العيادات الشاملة المتخصصة لقوى الأمن بمحافظة الخرج بالتعاون مع فريق شباب الخرج التطوعي فعالية اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة وبشعار ” طاقة لا إعاقه ” وبمشاركة عدد من الجهات المختصة والفرق التطوعية.

وشهدت الفعالية اركان توعوية وتثقيفية ، كما شهدت رسالة صامتة بعنوان ” لهم معهم ” قدمها شباب الخرج وحملت مشاهد ايجابيه ورسائل تخدم الفئة المستهدفة في الفعالية .

من جانبه بين مدير العيادات الشاملة المتخصصة لقوى الأمن العقيد صيدلي محمد الشمراني أن الهدف من إقامة مثل هذه الفعاليات هو توعوية إفراد المجتمع مقدماً شكره للمشاركين والزائرين على مساهمتهم في نجاح الفعالية.

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