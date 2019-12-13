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الدكتور العواد يلتقي بنائب المدير الإداري للعدالة في المفوضية الأوروبية ومنسق المفوضية للتصدي لخطاب الكراهية ضد المسلمين

الدكتور العواد يلتقي بنائب المدير الإداري للعدالة في المفوضية الأوروبية ومنسق المفوضية للتصدي لخطاب الكراهية ضد المسلمين

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الدكتور العواد يلتقي بنائب المدير الإداري للعدالة في المفوضية الأوروبية ومنسق المفوضية للتصدي لخطاب الكراهية ضد المسلمين

الدكتور العواد يلتقي بنائب المدير الإداري للعدالة في المفوضية الأوروبية ومنسق المفوضية للتصدي لخطاب الكراهية ضد المسلمين
http://almnatiq.net/?p=809689
المناطق - واس

التقى معالي رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور عواد بن صالح العواد اليوم في العاصمة البلجيكية بروكسل بنائب المدير الإداري للعدالة وحماية المستهلك بالمفوضية الأوروبية السيدة أليكساندر جور شرودر، ومنسق المفوضية الأوروبية للتصدي لخطاب الكراهية ضد المسلمين توماسو تشامبرينو، بحضور رئيس بعثة المملكة العربية السعودية لدى الاتحاد الأوروبي السفير سعد بن محمد العريفي.
وجرى خلال اللقاء مناقشة المواضيع ذات الاهتمام المشترك، خاصة في مجال حقوق الإنسان وخطاب الكراهية ضد المسلمين، وبحث سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين الجانبين.
‎واستعرض معاليه جهود المملكة في دعم حقوق الإنسان، والإصلاحات التي تشهدها في هذا المجال، التي تضمنت إصدار 60 قرارًا في جميع جوانب حقوق الإنسان، موضحًا أن المملكة لا زالت تتطلع إلى تحقيق مزيد من المنجزات بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظهما الله ـ .

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