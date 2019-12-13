بثنائية التعاون .. النصر يعتلي الصدار مؤقتاً

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المناطق - الرياض

حول النصر تأخره أمام ضيفه التعاون بهدف لفوز بنتيجة 2-1 في المباراة التي جرت بينهما الجمعة في ختام ثاني أيام الجولة الحادية عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وباغت التعاون أصحاب الأرض بهدف عن طريق سيدريك أميسي في الدقيقة 19 مستغلاً خطأ من الحارس براد جونز ليتابع الكرة التي سقطت منه ويرسلها في المرمى الخالي.

وانتظر النصر 12 دقيقة حتى تمكن لاعبه البرازيلي جوليانو من إدراك التعادل بتسديدة من داخل من منطقة الجزاء في الدقيقة 31، قبل أن يضيف عبدالفتاح آدم ثاني أهداف النصر في الدقيقة 38 بعدما استقبل عرضية سلطان الغنام بقدمه اليمنى في المرمى.

وشهدت المباراة طرد لاعب التعاون مدالله العليان بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثانية في الدقيقة 82.

وبتلك النتيجة ارتقى النصر للصدارة مؤقتاً برصيد 23 نقطة فيما توقف رصيد التعاون عند 19 نقطة في المركز الخامس.

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