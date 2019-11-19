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أسرة الحارثي تنعي والدهم الفقيد الدكتور فهد بن جابر الحارثي

أسرة الحارثي تنعي والدهم الفقيد الدكتور فهد بن جابر الحارثي
http://almnatiq.net/?p=809698
المناطق - الرياض

‏‎فجعت أسرة الحارثي اليوم الجمعة برحيل الدكتور فهد بن جابر الحارثي..
والدكتور فهد هو من الرواد في مجالي التربية والتعليم، وومن ساهموا في تطوير الحركة لتعليمة في السعودية،
الفقيد والد كل من، رجل الأعمال أحمد، ورئيس منتدى الإعلام السعودي رئيس تحرير مجلتي الرجل وسيدتي محمد، و مستشارة جامعة الأميرة نورة الدكتورة سعاد، و عضو مجلس الشورى الدكتور زهير، و مديرة التخطيط في إدارة تعليم جدة الدكتورة ابتسام، ورجل الأعمال المصرفي عبدالرحمن، والأمين العام لتنمية الشباب بإمارة مكة الدكتور خالد.
‏‎تتقبل أسرة الفقيد التعازي غدا السبت بعد صلاة المغرب في منزل الفقيد، في حي السلامة بجدة، خلف مدرسة المعرفة العالمية.
رحم الله الفقيد وأسكنه فسيح جناته. وألهم ذويه الصبر والسلوان.

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