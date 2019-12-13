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مدرب الهلال: لقاء الترجي صعب ويؤكد جاهزية فريقه لمواجهة الغد.. والشلهوب نتطلع للتأهل

مدرب الهلال: لقاء الترجي صعب ويؤكد جاهزية فريقه لمواجهة الغد.. والشلهوب نتطلع للتأهل
http://almnatiq.net/?p=809701
المناطق - واس

أكد المدير الفني لفريق الهلال السعودي لكرة القدم الروماني رازفان لوشيسكو صعوبة المواجهة غدا مع فريق الترجي التونسي في بطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم .
ويلتقي الهلال فريق الترجي التونسي غدا السبت في الدور الثاني لبطولة كأس العالم للأندية ، وقال لوشيسكو في المؤتمر الصحفي لفريقه اليوم الجمعة قبل مباراة الغد : “نحن هنا بعد انتهاء منافسات دوري أبطال آسيا ومتحمسون لهذه البطولة ، مشيرا إلى أن مثل هذه البطولات تكون المباراة التالية صعبه ومصيريه .
وقال مدرب الهلال : شاهدنا فريق الترجي ونعرف أنه فريق جيد من الناحية البدنية كما يتمتع بالخبرة والثقة ، ولدينا أيضا مستويات جيدة ودافع قوي ، ونتطلع لمباراة الغد لأنها بمثابة النهائي .
من جهته أكد قائد الهلال محمد الشلهوب أن الفريق لديه الطموح دائما للمنافسة بقوة في مثل هذه البطولات ويتطلع بالتأكيد لبلوغ النهائي والمنافسة على اللقب.
وقال في المؤتمر الصحفي لفريقه اليوم: “نشعر بالسعادة للمشاركة في البطولة ودائما نشعر بأنه المكان الطبيعي لنا، حيث نخوض أول مباراة أمام فريق الترجي التونسي بطل إفريقيا، ونتمنى أن تعكس قوة الكرة العربية.
وأكد الشلهوب أن الهلال يستحق دائما التواجد بين أفضل أندية العالم، مبدياً سعادته بالمشاركة في هذه البطولة، ومشيراً إلى الطموح الذي يتميز به لاعبي وطواقم فريقه، الذين يتطلعون إلى الوصول لنهائي كأس العالم، ونيل اللقب.

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