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رئيس هيئة حقوق الإنسان يستعرض جهود المملكة في مجال حقوق الإنسان في البرلمان الاتحادي البلجيكي

رئيس هيئة حقوق الإنسان يستعرض جهود المملكة في مجال حقوق الإنسان في البرلمان الاتحادي البلجيكي

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رئيس هيئة حقوق الإنسان يستعرض جهود المملكة في مجال حقوق الإنسان في البرلمان الاتحادي البلجيكي

رئيس هيئة حقوق الإنسان يستعرض جهود المملكة في مجال حقوق الإنسان في البرلمان الاتحادي البلجيكي
http://almnatiq.net/?p=809706
المناطق - واس

استعرض معالي رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور عواد بن صالح العواد اليوم في مقر البرلمان الاتحادي البلجيكي في العاصمة بروكسل جهود المملكة في دعم حقوق الإنسان، والإصلاحات التي تشهدها في هذا المجال، التي تضمنت إصدار 60 قرارًا في جميع جوانب حقوق الإنسان.
جاء ذلك في لقاء معاليه برئيسة العلاقات الخارجية في البرلمان الاتحادي البلجيكي السيدة فان هوف، بحضور معالي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة بلجيكا ودوقية لوكسمبورغ الدكتور خالد بن إبراهيم الجندان.
وأوضح العواد أن المملكة لا زالت تتطلع إلى تحقيق مزيد من المنجزات بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظهما الله ـ .
من جانبها، أشادت السيدة فان خوف بالتطورات التي تشهدها المملكة ، متطلعةً إلى مزيدٍ من تعزيز وتطوير العلاقات بين المملكة وبلجيكا في شتى المجالات.

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