احدث الأخبار

الجيش الليبي يسقط طائرة تركية فوق طرابلس
أبرز المواد
 أمريكا والصين تعلنان التوصل إلى اتفاق تجاري
أبرز المواد
 رئيس هيئة حقوق الإنسان يستعرض جهود المملكة في مجال حقوق الإنسان في البرلمان الاتحادي البلجيكي
أبرز المواد
 مدرب الهلال: لقاء الترجي صعب ويؤكد جاهزية فريقه لمواجهة الغد.. والشلهوب نتطلع للتأهل
أبرز المواد
 أسرة الحارثي تنعي والدهم الفقيد الدكتور فهد بن جابر الحارثي
مجتمع المناطق
 بثنائية التعاون .. النصر يعتلي الصدار مؤقتاً
أبرز المواد
 الدكتور العواد يلتقي بنائب المدير الإداري للعدالة في المفوضية الأوروبية ومنسق المفوضية للتصدي لخطاب الكراهية ضد المسلمين
أبرز المواد
 إقامة فعالية اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة في الخرج
منطقة الرياض
 13 فارسة سعودية يشاركن لأوّل مرة في مهرجان الدرعية للفروسية
أبرز المواد
 منافسات بطولة مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة تتواصل في يومها الثاني
أبرز المواد
 السبيعي يتبرع بكليته لاحد أقاربه وينهي معاناته من المرض
منطقة الباحة
 ميدفيديف وفونيني في نهائي كأس الدرعية للتنس
أبرز المواد
الجيش الليبي يسقط طائرة تركية فوق طرابلس

الجيش الليبي يسقط طائرة تركية فوق طرابلس

أبرز المواد
أمريكا والصين تعلنان التوصل إلى اتفاق تجاري

أمريكا والصين تعلنان التوصل إلى اتفاق تجاري

أبرز المواد
رئيس هيئة حقوق الإنسان يستعرض جهود المملكة في مجال حقوق الإنسان في البرلمان الاتحادي البلجيكي

رئيس هيئة حقوق الإنسان يستعرض جهود المملكة في مجال حقوق الإنسان في البرلمان الاتحادي البلجيكي

أبرز المواد
مدرب الهلال: لقاء الترجي صعب ويؤكد جاهزية فريقه لمواجهة الغد.. والشلهوب نتطلع للتأهل

مدرب الهلال: لقاء الترجي صعب ويؤكد جاهزية فريقه لمواجهة الغد.. والشلهوب نتطلع للتأهل

أبرز المواد

الجيش الليبي يسقط طائرة تركية فوق طرابلس

الجيش الليبي يسقط طائرة تركية فوق طرابلس
http://almnatiq.net/?p=809713
المناطق - وكالات

أعلن الجيش الوطني الليبي، الجمعة، عن إسقاط طائرة تركية مسيرة، دخلت مسرح العمليات ومنطقة الحظر الجوي جنوبي العاصمة طرابلس، التي أطلق الجيش عملية حاسمة لتحريرها من الميليشيات المسلحة الليلة الماضية.

في غضون ذلك، واصل الجيش الليبي تقدمه باتجاه قلب طرابلس، بعد أن سيطر على معسكر استراتيجي فيها مع بدء “معركة الحسم” التي أطلقها قائد الجيش المشير خليفة حفتر، الليلة الماضية.

وقال الجيش الوطني الليبي إن قواته تتقدم في محور عين زارة، ضمن معركة تحرير طرابلس من الميليشيات المسلحة والجماعات الإرهابية التي تسيطر علي المدينة منذ سنوات.

وتمكن الجيش الوطني الليبي من السيطرة على معسكر حمزة الاستراتيجي في مدينة طرابلس، في وقت يواصل تقدمه باتجاه وسط المدينة.

ويأتي هذا التقدم في إطار المرحلة الثانية من العملية العسكرية التي أطلقها الجيش الوطني الليبي لإتمام تحرير مدينة طرابلس من الميليشيات المسلحة التي تسيطر عليها من العام 2015.

وتدور اشتباكات عنيفة بين الجيش الوطني والميليشيات في محيط العاصمة الليبية، وأفاد المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري في وقت سابق، أن قوات الجيش تتقدم باتجاه قلب طرابلس، عبر المحاور كافة.

وأشار المتحدث إلى أن القوات تنفذ عمليات نوعية ضد الميليشيات داخل طرابلس.

وأكد المسماري، خلال مداخلة هاتفية مع “سكاي نيوز عربية”، أن الجيش الليبي يتعامل مع القوات التركية المتواجدة في ليبيا لمساندة حكومة فايز السراج، مشيرا إلى نجاح الجيش في تدمير عشرات الطائرات التركية “المسيرة”.

ومساء الخميس، أعلن الجيش الليبي أن 11 مسلحا من ميليشيات طرابلس سلموا أنفسهم للوحدات العسكرية في محور صلاح الدين بعد منحهم الأمان.

روابط ذات صلة

أمريكا والصين تعلنان التوصل إلى اتفاق تجاري

أمريكا والصين تعلنان التوصل إلى اتفاق تجاري
رئيس هيئة حقوق الإنسان يستعرض جهود المملكة في مجال حقوق الإنسان في البرلمان الاتحادي البلجيكي

رئيس هيئة حقوق الإنسان يستعرض جهود المملكة في مجال حقوق الإنسان في البرلمان الاتحادي البلجيكي
مدرب الهلال: لقاء الترجي صعب ويؤكد جاهزية فريقه لمواجهة الغد.. والشلهوب نتطلع للتأهل

مدرب الهلال: لقاء الترجي صعب ويؤكد جاهزية فريقه لمواجهة الغد.. والشلهوب نتطلع للتأهل

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*