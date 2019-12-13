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الخضروات الورقية .. فوائد صحية”سحرية”

الخضروات الورقية .. فوائد صحية”سحرية”
http://almnatiq.net/?p=809717
المناطق - الرياض

قال خبير التغذية الألماني، هارالد زايتس، إن الخضروات الورقية الخضراء مثل السبانخ والكرنب والخس والبقدونس تتمتع بفوائد صحية جمة؛ حيث إنها تمد الجسم بالعناصر المغذية وتعمل على تقوية المناعة وتساعد على إنقاص الوزن والتمتع بالرشاقة.

وذكر زايتس، أن الخضروات الورقية الخضراء تعد كنزا من المعادن والفيتامينات؛ حيث إنها تزخر بالحديد وفيتامين C، الذي يعمل على تقوية جهاز المناعة، ومجموعة فيتامينات B المهمة لصحة الأعصاب.

وتعرف الخضروات الورقية الخضراء بأنها قليلة السعرات الحرارية والدهون، كما أنها غنية بالألياف الغذائية، التي تعمل على تنشيط الهضم، كما أنها تعمل على ضبط مستوى السكر بالدم وتساعد على الشعور بالشبع لمدة طويلة، ما يحد من نوبات الجوع الشديد، ومن ثم إنقاص الوزن والتمتع بالرشاقة.

ويرجع الفضل في اللون الأخضر إلى مادة الكلوروفيل، التي تمتاز بتأثير مضاد للأكسدة، كما أنها تعمل على طرد السموم من الجسم، فضلا عن تأثيرها المثبط للالتهابات، وفق وكالة الأنباء الألمانية.

وتحتوي الخضروات الورقية الخضراء أيضا على مواد مُرّة تعمل على تنشيط الهضم، كما أنها تمتاز بتأثير مُدر للبول، ما يساعد في محاربة احتباس السوائل بالجسم.

وكلما كان لون الخضروات الورقية الخضراء داكنا، زادت نسبة المعادن والفيتامينات بها.

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