احدث الأخبار

تتويج 6 فائزين في مسابقة المزاين بمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور
أبرز المواد
 الرئيس الجزائري الجديد يتعهد بإجراء تغييرات دستورية عميقة وطرحها على استفتاء شعبي
أبرز المواد
 الخضروات الورقية .. فوائد صحية”سحرية”
أبرز المواد
 الجيش الليبي يسقط طائرة تركية فوق طرابلس
أبرز المواد
 أمريكا والصين تعلنان التوصل إلى اتفاق تجاري
أبرز المواد
 رئيس هيئة حقوق الإنسان يستعرض جهود المملكة في مجال حقوق الإنسان في البرلمان الاتحادي البلجيكي
أبرز المواد
 مدرب الهلال: لقاء الترجي صعب ويؤكد جاهزية فريقه لمواجهة الغد.. والشلهوب نتطلع للتأهل
أبرز المواد
 أسرة الحارثي تنعي والدهم الفقيد الدكتور فهد بن جابر الحارثي
مجتمع المناطق
 بثنائية التعاون .. النصر يعتلي الصدار مؤقتاً
أبرز المواد
 الدكتور العواد يلتقي بنائب المدير الإداري للعدالة في المفوضية الأوروبية ومنسق المفوضية للتصدي لخطاب الكراهية ضد المسلمين
أبرز المواد
 إقامة فعالية اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة في الخرج
منطقة الرياض
 13 فارسة سعودية يشاركن لأوّل مرة في مهرجان الدرعية للفروسية
أبرز المواد
تتويج 6 فائزين في مسابقة المزاين بمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور

تتويج 6 فائزين في مسابقة المزاين بمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور

أبرز المواد
الرئيس الجزائري الجديد يتعهد بإجراء تغييرات دستورية عميقة وطرحها على استفتاء شعبي

الرئيس الجزائري الجديد يتعهد بإجراء تغييرات دستورية عميقة وطرحها على استفتاء شعبي

أبرز المواد
الخضروات الورقية .. فوائد صحية”سحرية”

الخضروات الورقية .. فوائد صحية”سحرية”

أبرز المواد
الجيش الليبي يسقط طائرة تركية فوق طرابلس

الجيش الليبي يسقط طائرة تركية فوق طرابلس

أبرز المواد

تتويج 6 فائزين في مسابقة المزاين بمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور

http://almnatiq.net/?p=809724
المناطق - واس

توَّج مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور في نسخته الثانية، ستة فائزين بمسابقة المزاين، التي شهدت اليوم الجمعة إقامة شوطين لفئتي جير بيور (فرخ وقرناس)، في ملهم شمال مدينة الرياض.
وشهد حفل مسابقة المزاين، الذي أُقيم بحضور واسع من الصقارين والمهتمين، مفارقات متنوِّعة، منها استحواذ الصقار خالد ناصر الهاجري على المراكز الثلاثة الأولى في فئة جير بيور فرخ، لصقوره الثلاثة (حشيم، مرعب، تمام)، التي حققت النسب المئوية 92%، و85%، و75% على التوالي في معايير لجنة التحكيم ، أمَّا الشوط الثاني لفئة الجير بيور قرناس، ففاز في المركز الأول الصقر (زندان)، للصقار سالم ناصر الهاجري، وحقق نسبة 92%، فيما حقق المركز الثاني الصقر (نيوم)، للصقار سلطان فهد الدامر، وحقق نسبة 81%، وحل ثالثًا الصقر (القايد)، للصقار ضحي علي المنصوري، وحقق نسبة 72%.
وكان نادي الصقور السعودي قد حدد 7 معايير دقيقة لاختيار الفائزين بمسابقة المزاين، تضمَّنت الرأس والعاتق، النحر، الظهر، الساق والكف (الهجارة)، اللون، الوسرة والحجم، بواقع درجات قدرها 100 درجة لترشيح الصقر، يحرز الصقر الحاصل على أعلى درجة منها المركز الأول في فئته.
وتبلغ جوائز مسابقة المزاين 3 ملايين ريال، إذ يحصل الفائز بالمركز الأول في كل شوط على 300 ألف ريال، والمركز الثاني على 200 ألف ريال، ومئة ألف للحاصل على المركز الثالث، بواقع 600 ألف ريال لكل شوط من أشواط المزاين الخمسة.
الجدير بالذكر أن المهرجان يشهد شوطًا أخيرًا ضمن مسابقة المزاين لفئة الحر قرناس، فيما تستمر فعاليات مسابقة الملواح 400 متر حتى الاثنين المقبل.

روابط ذات صلة

الرئيس الجزائري الجديد يتعهد بإجراء تغييرات دستورية عميقة وطرحها على استفتاء شعبي

الرئيس الجزائري الجديد يتعهد بإجراء تغييرات دستورية عميقة وطرحها على استفتاء شعبي
الخضروات الورقية .. فوائد صحية”سحرية”

الخضروات الورقية .. فوائد صحية”سحرية”
الجيش الليبي يسقط طائرة تركية فوق طرابلس

الجيش الليبي يسقط طائرة تركية فوق طرابلس

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*