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الحامد تعالج بالكتابه في ورشة عمل

الحامد تعالج بالكتابه في ورشة عمل
http://almnatiq.net/?p=809754
عادل الزهراني - جدة

قدمت امل عمر الحامد الاخصائية والمعالجه بالكتابه ورشة عمل بعنوان ( العلاج بالكتابه ) وذلك ضمن فعاليات معرض الكتاب بجده. وتناولت الحامد في ورشة العمل العلاج بالكتابه وتاريخه ومدارسه وقصتها مع العلاج بالكتابه، وقالت سعيدة بالمشاركة في هذه الورشة واشكر وزارة الثقافة المنظمين للمعرض على اختياري من بين الأشخاص الذين تعالجوا بالكتابة كوني كنت مصابة بالتأتأه والتي تخلصت منها في السنه الرابعه من دراستي الجامعيه.
واوضحت الحامد ان العلاج بالكتابه هو تفريغ الأفكار السلبية على الورق لان خير متحدث للإنسان هو ذاته وانت بالكتابه تعرف نقاط ضعفك وتعالجها أيضا والكتابه كاتمه للاسرار والحمدالله وجدت تفاعل من الحضور ومناقشات ايجابيه.

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