أدبي جدة وجمعية الثقافة والفنون يستضيفان رئيس نادي تبوك الأدبي

عادل الزهراني - جدة

اقامت جمعية الثقافة والفنون بجدة بالتعاون مع نادي جدة الادبي رئيس نادي تبوك الثقافي الشاعر الدكتور نايف بن دخيل الله الجهني وذلك ليلة الاول من امس الخميس 2019/12/12 وسط حضور منوع من مثقفين وفنانين واعلامين ومهتمين يتقدمهم رئيس مجلس إدارة الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون الأستاذ عبدالعزيز السماعيل ورئيس نادي جدة الأدبي الدكتور عبدالله بن عويقل السلمي ومدير فرع جدة الأستاذ محمد آل صبيح

هذا وقدم مشرف المنتدى الثقافي الدكتور جمعان الغامدي و ادارها الإعلامي سعد زهير قدم خلالها فيلماً وثائقيا عن سيرة ومسيرة المكرم الدكتور نايف الجهني تلاها قصيدةً الشاعر محمد عسيري احتفاء بالضيف ، عقبها الروائي عواض شاهر العصيمي بقراءته لورقة تحدث فيها عن تجربة نايف الثرية وعمقها واستعرض فيها مايربطه بالضيف من صداقة عميقة تجلت في المرافقة الدائمة .

ثم قدم الأستاذ سعد زهير سيرة الدكتور نايف الحهني الحافلة بالمنجزات الأدبية والإدارية ودار الحوار الذي تطرق لجوانب مختلفة قرابة الساعتين تخللها وقت للاستماع لبعض المنتج الشعري للدكتور الجهني والذي نوعه مابين عامي وفصحى.

وكان مما اسفرت عنه الاستضافة تأسيسه أول جمعية للثقافة والفنون والتي تسلم الدكتور الجهني ادارتها لسبع سنوات ، ليحط به الرحال رئيسا لنادي تبوك الثقافي والذي يقضي فيه الان العام السابع ، ليستشف الحضور ان الدكتور نايف الجهني قد يكون الوحيد الذي نال ادارة جمعية للثقافة ومن ثم رئاسة نادي ادبي.

اصدار الدكتور نايف الجهني اول رواية في المنطقة الشمالية وأسماها “الحدود” والتي كتبها بلغة شعرية ، سبقها عدة اصدارات ضمن نطاق الشعر ، ولحقها اصداراته ايضا مثل كمن لايمر اصدار شعري ، وصور شعرية ، ورواية توابا ، واصدار حمل مقالاته وكتاباته.

عُرف ايضا عن الدكتور نايف الجهني اهتماماته بالكارما ، فسخر وقتا من استضافته في الحديث حولها وتوضيحه ، مبينا في ثنايا حديثه ان اهتمامه بهذا العلم ثمار قراءة مبكرة ، ونتج عنها اصدار اول وصل للطبعة الخامسة حمل عنوان “الكارما في الاسلام”.

ومما تطرقت له الاستضافة كل مايتصل بالاندية الادبية والترشيحات لرئاستها ، اضافة الى كل مايعنى بالشأن الثقافي ، مبينا اثناء الحديث حولها ” ان التعاون وفتح الامر بعيد عن النمطية سيجعل المؤسسة الثقافية مفتوحة بشكل اوسع على المجتمع ، ” وأضاف ” لا اعتقد ان هناك مثقف قدم شيئا وطُرد من الباب ، فالاشكالية ان هناك من يريد خدمة نفسه فقط ، وهناك من يتعالى على المؤسسات الثقافية والذي من شأنه خلق فجوة مابينه وبين المؤسسات الثقافية”.

وقد شهدت الامسية عدة مداخلات بداية من برئيس نادي جدة الادبي الدكتور عبدالله السلمي مرورا بالمذيع سلامة الزيد والتشكيلي فهد الربيق نهاية بعدد من الحضور تمركزت حول علم الكارما مابين مؤيد ومتسائل.

وفي الختام كان موعد تكريم الضيف الدكتور نايف الجهني من رئيس نادي جدة الادبي ومدير جمعية الثقافة والفنون بجدة ، ، وقد كرم الجهني بدرع نادي جدة الأدبي بينما قدم الأستاذ محمد آل صبيح وسام الإبداع ودرع الجمعية للجهني تكريما لمسيرته الحافلة بالمنجزات.