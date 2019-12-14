مصادر: ملفات مهمة اختفت في قضية #«صكوك_الباحة» المشبوهة

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طالبت محكمة الاستئناف في مكة المكرمة، 26 متهماً في صكوك الباحة المشبوهة بتزويدها بالوكالات والمحاضر وملفات الحجج محل الاتهام

وشددت اللجنة القضائية المكلفة بنظر قضية صكوك الباحة في جلستها الخامسة على إيفاء المتهمين المرفقات اللازمة لإصدار الحكم منها: (وكالات، محاضر، ملفات الحجج المزورة، وصك الحكم الصادر ضدهم بتهمة غسل الأموال). ورجح مصدر عدلي أن تكون المرفقات نُزعت من ملف القضية أو أنها لم ترفق عند بدء الدعوى ضد المتهمين، ما استدعى طلبها للتحقق من ثبوت التهم عليهم من عدمها. وحددت السابع من جمادى الأولى موعداً للجلسة التالية

يشار إلى أن «استئناف مكة» تولت ملف قضية صكوك الباحة إثر عدم مصادقتها على 3 أحكام بتبرئتهم صادرة عن محاكم أولية على مدى 8 سنوات

وكانت لجنة تحقيق خاصة مكونة بأمر من الجهات العليا باشرت أعمال التحقيق مع متهمين في استخراج صكوك دون ضبوط عام 2011، واستمعت لأقوال المتهمين وأكثر من 40 شاهدا وأودعت 12 متهماً السجن لأكثر من عام إثر المصادقة على أقوالهم في المحكمة الجزائية في منطقة الباحة