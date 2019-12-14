«التعليم» تتراجع عن تصريح «المزاح الثقيل» وتعيد التحقيق في اعتداء «الشرائع»

شكلت وزارة التعليم لجنة تحقيق في اعتداء طالب على آخر في حي الشرائع بمكة المكرمة، بعد تأكيدات من إدارة التعليم بأن الواقعة «مجرد مزحة ثقيلة» بين طلاب. وأبلغت المتحدثة باسم وزارة التعليم إبتسام الشهري على حسابها في تويتر، أن نائب الوزير وجه بتشكيل لجنة تحقيق في الاعتداء وتصوير المقطع، وقالت: «إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول لطالب بمدرسة في مكة المكرمة يعتدي على زميله، تابع الوزير الواقعة وشكل لجنة للحد من مظاهر التنمر والعنف بالمدارس»

وعلمت «عكاظ» أن لجنة التحقيق ستباشر أعمالها غداً (الأحد) باستدعاء كافة الأطراف والاستماع إلى إفاداتها. وكانت «عكاظ» قد نقلت تفاصيل الواقعة التي حدثت بإحدى مدارس حي الشرائع، إذ ظهر مقطع اعتداء طالب على آخر، وأكدت إدارة التعليم أن الحادثة مجرد مزحة، وأن أطراف القضية تنازلوا عن الإجراءات الرسمية. وأثار المقطع غضباً في منصات التواصل الاجتماعي، واعتبر مغردون ما حدث تهاوناً من التعليم في حسم العنف والتنمر بين طلاب المدارس