المجلس الأوروبي: إتمام “بريكست” لن يكون بأي ثمن

قال رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشال، إن المفاوضات بشأن العلاقة المستقبلية بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا لن تتم ضمن المهلة المحددة حتى نهاية 2020، أيا كان الثمن

وأوضح ميشال، ردا على سؤال بشأن المهلة الضيقة المتبقية للتفاوض بشأن اتفاق تجاري مع بريطانيا بعد بريكست المقرر في 31 يناير: “من غير الوارد إتمام المفاوضات بأي ثمن، يمكن إتمام المفاوضات حين نرى أن النتائج متوازنة وتضمن مراعاة مختلف المخاوف”

ويوم الجمعة، أكد رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سيتم كما كان مقررا في 31 يناير القادم

وقال جونسون في مؤتمر صحفي، إن نتيجة الانتخابات العامة وضعت حدا لأي احتمال بإجراء استفتاء ثان للبريكست

وتابع قائلا: “سنتمكن الآن من تنفيذ خطة الخروج من الاتحاد الأوروبي دون تردد أو تشكيك”، مضيفا أنه سيعمل على وضع نظام جديد للهجرة

وفاز حزب المحافظين بزعامة جونسون بأغلبية كبيرة من المقاعد في البرلمان البريطاني، فمع إعلان نتائج 642 من أصل 650 مقعدا، وصل المحافظون إلى 358، بينما حصل حزب العمال على 203 مقاعد

وأكد المفوّض الأوروبي الجديد للسوق الموحدة والرقمية تييري بروتون الجمعة رغبة المفوضية الأوروبية في “إعادة بناء” العلاقات مع لندن خصوصا في القطاع التجاري، بعد فوز رئيس الوزراء البريطاني جونسون في الانتخابات التشريعية