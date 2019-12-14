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مقتل مواطن في إطلاق نار بخميس مشيط.. والكشف عن مصير الجاني

مقتل مواطن في إطلاق نار بخميس مشيط.. والكشف عن مصير الجاني

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مقتل مواطن في إطلاق نار بخميس مشيط.. والكشف عن مصير الجاني

مقتل مواطن في إطلاق نار بخميس مشيط.. والكشف عن مصير الجاني
http://almnatiq.net/?p=809777
المناطق_خميس مشيط

لقي مواطن مصرعه إثر إصابته بأعيرة نارية على يد آخر في خميس مشيط بعسير.
وحسب “سبق”. قالت مصادر أن مواطنًا أطلق النار على آخر قبيل المغرب في ظروف غامضة في أحد المراكز التابعة لمحافظة خميس مشيط في منطقة عسير.
وأضافت: باشرت الجهات الأمنية الموقع، وفتحت تحقيقاتها لكشف ملابسات القضية وتفاصيلها، وتم القبض على الجاني بعد الحادثة مباشرة وتم إحالته إلى جهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.

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