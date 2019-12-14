“الداخلية” تتخذ قرار صارم تجاه 1.1 مليون وافد!

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أعلنت وزارة الداخلية عن ضبط 3.4 مليون مخالف لنظام الإقامة، و665 ألفاً لنظام العمل. والباقون مخالفون لنظام أمن الحدود، فيما تم ترحيل مليون و99 ألف مخالف، ضمن حملة ضبط وتعقب المخالفين.

وأوضحت أن إجمالي الخاضعين حالياً لإجراءات تنفيذ الأنظمة أكثر من 14 ألف وافد، منهم 13 ألف رجل و1742 امرأة، فيما عوقب فورياً 598 ألفاً، وينتظر 546 ألفاً الحصول على وثائق سفر، و728 ألفاً لاستكمال حجوزات سفرهم.

وبينت أن من حاولوا التسلل عبر الحدود لداخل المملكة 78 ألفاً و244 شخصاً، (42 %) منهم يمنيو الجنسية، و (55 %) إثيوبيو الجنسية، و ( 3 % ) جنسيات أخرى، وضُبط 2976 آخرون، لمحاولتهم التسلل لخارج المملكة.