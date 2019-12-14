احدث الأخبار

مقتل وجرح 38 من ميليشيا الحوثي في كمين للجيش اليمني بغرب الضالع
أبرز المواد
 بريطانيو “شارع كوربن” انتخبوا “المحافظين”.. هذه مطالبهم
أبرز المواد
 بركان نيوزلندا.. غواصون يبحثون عن ضحايا في مياه ملوثة
أبرز المواد
 محكمة أمريكية تحاكم دبلوماسيا عربيا متورطا في تزوير تأشيرات للأجانب
أبرز المواد
 وظائف أكاديمية بجامعة الأمير سطام في الخرج.. والتقديم إلكترونياً غداً
أبرز المواد
 مقتل مواطن في إطلاق نار بخميس مشيط.. والكشف عن مصير الجاني
أبرز المواد
 “الداخلية” تتخذ قرار صارم تجاه 1.1 مليون وافد!
أبرز المواد
 السودان.. تشكيل لجنة لتصفية “حزب البشير”
أبرز المواد
 المجلس الأوروبي: إتمام “بريكست” لن يكون بأي ثمن
أبرز المواد
 «التعليم» تتراجع عن تصريح «المزاح الثقيل» وتعيد التحقيق في اعتداء «الشرائع»
أبرز المواد
 منشآت متخصصة لتحصيل الديون.. وأخرى للوساطة مع الممولين
أبرز المواد
 مصادر: ملفات مهمة اختفت في قضية #«صكوك_الباحة» المشبوهة
أبرز المواد
مقتل وجرح 38 من ميليشيا الحوثي في كمين للجيش اليمني بغرب الضالع

مقتل وجرح 38 من ميليشيا الحوثي في كمين للجيش اليمني بغرب الضالع

أبرز المواد
بريطانيو “شارع كوربن” انتخبوا “المحافظين”.. هذه مطالبهم

بريطانيو “شارع كوربن” انتخبوا “المحافظين”.. هذه مطالبهم

أبرز المواد
بركان نيوزلندا.. غواصون يبحثون عن ضحايا في مياه ملوثة

بركان نيوزلندا.. غواصون يبحثون عن ضحايا في مياه ملوثة

أبرز المواد
محكمة أمريكية تحاكم دبلوماسيا عربيا متورطا في تزوير تأشيرات للأجانب

محكمة أمريكية تحاكم دبلوماسيا عربيا متورطا في تزوير تأشيرات للأجانب

أبرز المواد

وظائف أكاديمية بجامعة الأمير سطام في الخرج.. والتقديم إلكترونياً غداً

وظائف أكاديمية بجامعة الأمير سطام في الخرج.. والتقديم إلكترونياً غداً
http://almnatiq.net/?p=809790
المناطق_الخرج

تبدأ جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بالخرج، غداً (الأحد)، استقبال طلبات المتقدمين ممن تنطبق عليهم الشروط من السعوديين الراغبين في العمل بالجامعة على الوظائف الأكاديمية الشاغرة «أستاذ مساعد، أستاذ مشارك، أستاذ» في عدد من التخصّصات في كليات الجامعة بمقرها الرئيسي بمدينة السيح وفي كليات فروع الجامعة، وذلك عبر بوابة التوظيف الإلكترونية على موقع الجامعة

ودعت الجامعة الراغبين في شغل الوظائف إلى التسجيل في موقع الجامعة، ومن ثم تحميل الوثائق المطلوبة واختيار الوظائف المطروحة والمتوافقة مع تخصّص كل متقدم، مشيرةً إلى أن تقديم الطلبات يستمر حتى يوم السبت 1441/4/24

روابط ذات صلة

مقتل وجرح 38 من ميليشيا الحوثي في كمين للجيش اليمني بغرب الضالع

مقتل وجرح 38 من ميليشيا الحوثي في كمين للجيش اليمني بغرب الضالع
بريطانيو “شارع كوربن” انتخبوا “المحافظين”.. هذه مطالبهم

بريطانيو “شارع كوربن” انتخبوا “المحافظين”.. هذه مطالبهم
بركان نيوزلندا.. غواصون يبحثون عن ضحايا في مياه ملوثة

بركان نيوزلندا.. غواصون يبحثون عن ضحايا في مياه ملوثة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*