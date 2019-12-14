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مقتل وجرح 38 من ميليشيا الحوثي في كمين للجيش اليمني بغرب الضالع

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مقتل وجرح 38 من ميليشيا الحوثي في كمين للجيش اليمني بغرب الضالع

مقتل وجرح 38 من ميليشيا الحوثي في كمين للجيش اليمني بغرب الضالع
http://almnatiq.net/?p=809804

قٌتل وجُرح 38 من عناصر ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران بينهم قياديان في كمين للجيش اليمني غرب محافظة الضالع جنوبي البلاد.
وقال مصدر عسكري: إن قوة من الجيش استدرجت مجموعة من ميليشيا الحوثي أثناء محاولتها التسلل باتجاه مواقع في منطقتي: الجب، وبتار، الواقعتين في غرب المحافظة.
وأضاف المصدر – بحسب موقع سبتمبر التابع لوزارة الدفاع – أن قوات الجيش باغتت عناصر الميليشيا الحوثي في هجوم أسفر عن مصرع 17 من عناصرها بينهم اثنان من القيادات الميدانية.
كما أسفر الكمين عن جرح 21 حوثيًا، فيما لاذ من نجا منهم بالفرار باتجاه منطقة حبيل السماعي.

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