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دراسة: تناول كبسولات زيت السمك لمدة 4 أسابيع يحسن الرؤية الليلية

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دراسة: تناول كبسولات زيت السمك لمدة 4 أسابيع يحسن الرؤية الليلية

دراسة: تناول كبسولات زيت السمك لمدة 4 أسابيع يحسن الرؤية الليلية
http://almnatiq.net/?p=809813
المناطق - الرياض

كشفت دراسة جديدة أن مكملات زيت السمك يمكن أن تحسن بشكل كبير “الرؤية الليلية”.

ووفقًا لموقع صحيفة “ديلى ميل” البريطانية، أراد باحثون من جامعة لوبورو معرفة ما إذا كان حمض الدوكوزاهكسانويك (DHA) ، وهو حمض دهني غير مشبع موجود في زيوت السمك، قد حسن من “الرؤية الليلية” – وهي العملية التي تمر بها العيون عند التكيف مع مستويات الضوء الجديدة.

ومن المعروف أن حمض DHA الموجود في الماكريل والرنجة والتونة وسمك الهلبوت كما أنه موجود في تركيزات عالية في شبكية العين ولكن لا يتم تصنيعه في الجسم.

ولتأكيد نتائج الدراسة، قام الباحثون بتحليل بيانات 19 مشاركًا مع تحديد سلسلة من الأرقام ذات السطوع المتناقص باستمرار.

ثم تناولوا أربعة أقراص أوميجا 3 يوميًا لمدة أربعة أسابيع، وبعد فترة “الجرعات” التي مدتها شهر واحد، قاموا بزيارة المختبرات مرة أخرى وكرروا نفس الاختبار.

ووجد الباحثون، في المتوسط ​​، أن الناس كانوا قادرين على تحديد الصور التي كانت تضعف بنسبة 25 ٪ في المرة الثانية – بعد تناول زيت السمك.

وبعد ستة أسابيع من الانتهاء من المكملات الغذائية ، عادت “رؤيتهم الليلية” إلى مستوياتها الأصلية.

وقالا قائدا الدراسة الدكتور “بول كيلي” والدكتور “جيم رينولدز” من كلية العلوم، إنه بتحليل مستويات الدم قبل وأثناء وبعد ذلك، تمكن الفريق من ربط مستويات الأحماض الدهنية في الجسم مباشرة بالتغيرات في القدرة البصرية.

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