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وظائف بجامعة الأمير سطام بالخرج والتقديم إلكترونياً غدا

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وظائف بجامعة الأمير سطام بالخرج والتقديم إلكترونياً غدا

وظائف بجامعة الأمير سطام بالخرج والتقديم إلكترونياً غدا
http://almnatiq.net/?p=809817
المناطق - الرياض

تبدأ جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بالخرج غداً الأحد، في استقبال طلبات المتقدمين ممن تنطبق عليهم الشروط من السعوديين الراغبين في العمل بالجامعة
على الوظائف الأكاديمية الشاغرة “أستاذ مساعد، أستاذ مشارك ، أستاذ” في عدد من التخصّصات في كليات الجامعة بمقرها الرئيس بمدينة السيح وفي كليات فروع الجامعة، وذلك عبر بوابة التوظيف الإلكترونية على موقع الجامعة: https://irec.psau.edu.sa/OA_HTML/IrcVisitor.jsp?L=AR.
ودعت الجامعة الراغبين في شغل الوظائف التسجيل في موقع الجامعة، ومن ثم تحميل الوثائق المطلوبة واختيار الوظائف المطروحة والمتوافقة مع تخصّص كل متقدم، مشيرةً إلى أن تقديم الطلبات يستمر حتى يوم السبت 24 4- -1441هـ.

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