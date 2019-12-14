أرسنال ومانشستر سيتي.. لقاء على “صفيح ساخن”

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يستعد نادي أرسنال لاستقبال مانشستر سيتي في المرحلة الـ17 من الدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك على ملعب الإمارات، يوم الأحد، في لقاء يسعى من خلاله “المدفعجية” إلى تسجيل انتصار جديد عقب الفوز على وست هام، بينما سيحاول “السيتيزينز” تعويض الهزيمة التي مني بها الفريق من مانشستر يونايتد بالجولة الماضية.

وبعد تحقيق الانتصار الأول تحت قيادة المدرب المؤقت، فريدي ليونغبرغ، على وست هام يونايتد، بنتيجة 3-1، سيسعى “المدفجية” لحصد نقاط المباراة، ليرفع رصيده الحالي البالغ 22 نقطة، ويعزز من مركزه وهو التاسع حاليا.

أما السيتي فسيسعى جاهدا لتجاوز الخسارة التي تعرض لها من “الشياطين الحمر” بنتيجة 2-1، ويرفع رصيده الحالي البالغ 32 نقطة، الذي يضعه في المرتبة الثالثة بترتيب الدوري الإنجليزي.

وسيلعب “رجال غوارديولا” المباراة مع غياب المدافع الفرنسي إيميريك لابورت والألماني ليروي ساني، بالإضافة إلى سيرخيو أغويرو، بداعي الإصابة.

وسيكون أرسنال جاهزا للقاء بدون أي غيابات في صفوفه، الأمر الذي سيمكّن ليونغبرغ من الاعتماد على تشكيلته الكاملة التي يتوقع أن يوزعها بطريقة 4-2-3-1، مع التركيز على بيير إيميريك أوباميانغ في خط الهجوم، وخلفه يأتي نيكولاس بيبي ومسعود أوزيل وغابرييل مارتينيلي.

وفيما يتعلق بتشكيلة السيتي، فيتوقع أن يعتمد غوارديولا بشكل أساسي على رياض محرز في خط الهجوم، إلى جانب غابرييل جيسوس ورحيم ستيرلينغ.