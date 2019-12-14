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طرح “أرامكو” يقفز بمتحصلات الاكتتابات في السوق السعودية 2277 %

طرح “أرامكو” يقفز بمتحصلات الاكتتابات في السوق السعودية 2277 %
http://almnatiq.net/?p=809827
المناطق - الرياض

بلغت قيمة الأموال المحصلة من الاكتتابات في السوق السعودية منذ بداية 2019، نحو 100.115 مليار ريال، مرتفعة بنسبة 2277 في المائة “22.77 ضعف”، مقارنة بالأموال المحصلة خلال العام الماضي 2018، رغم تراجع عدد الشركات المكتتبة خلال العام الجاري 33.3 في المائة.
وبحسب “الاقتصادية” فإن ارتفاع قيمة الأموال المحصلة من الاكتتابات في عام 2019 رغم تراجع عدد الشركات، جاء بسبب اكتتاب شركة أرامكو الذي يعد الأكبر في تاريخ الأسواق المالية العالمية، بقيمة 96 مليار ريال.

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