ظنوا أن تمساحا قتله.. فاكتشفوا “السبب الصادم”

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قال مسؤولون في ولاية فلوريدا الأميركية إن الرجل الذي عثروا على جثته وقد عقرها تمساح جزئيا في يونيو الماضي لقي مصرعه في الحقيقة بسبب جرعة زائدة من مادة الميثامفيتامين المخدرة.

ووفقا لتقرير الطب العدلي لخبير طبي بوسط فلوريدا، فإن جسد مايكل غلين فورد الثاني كان به ميثامفيتامين وقت وفاته، وهذا كان سبب الوفاة.

وعثر على جثة الرجل البالغ من العمر 45 عاما في قناة ضمن ملكية خاصة بمقاطعة بولك في يونيو الماضي.

وحاصرت هيئة الحياة البرية والمصائد في فلوريدا التمساح وقتلته للقيام بتشريحه، لتجد يد وقدم فورد داخل معدته.

وفي تقريره، المؤرخ 27 نوفمبر، كتب الخبير الطبي، ستيفن نيلسون، أن إصابات فورد وما تعرض له من أشكال بتر لأعضائه افتقرت إلى “ما يكفي من نزيف مصاحب يشير إلى أنها وقعت بينما كان على قيد الحياة”.